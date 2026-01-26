Paulistão esquenta disputa; Flu supera Fla; Tabelinha; Amadorzão, Rondoniense 2026

Publicada em 26/01/2026 às 08h10
Paulistão esquenta disputa por liderança e G-8 na 5ª rodada. Carioca: Vasco vence fácil, Flu supera Fla e Botafogo dispara. Cruzeiro vence São Paulo e conquista o bi da Copinha. Tabelinha Rondoniense: Amadorzão, Rondoniense de futebol e tênis são destaques.
Vitórias de Corinthians, Palmeiras e Novorizontino mudam o cenário; Santos tropeça e Ponte Preta segue no Z-2. Rodada da Taça Guanabara tem reabilitação cruzmaltina, Fla em alerta e Fogão líder. Raposa repete final de 2007 e impede Tricolor de ampliar vantagem no ranking.
Paulista - A 5ª rodada do Paulistão Casas Bahia movimentou a tabela e acirrou a briga por vagas no G-8. O Novorizontino venceu mais uma, chegou aos 12 pontos e retomou a liderança após a quarta vitória seguida. O Corinthians também se destacou ao vencer no fim e seguir firme na competição. Já o Santos ficou no 0 a 0 com o Red Bull Bragantino e perdeu a chance de entrar no G-8. Mesmo invicto, o Braga caiu para terceiro.
No sábado, o Palmeiras bateu o São Paulo por 3 a 1 e reagiu no campeonato, enquanto o Mirassol goleou e entrou no G-4. Na parte de baixo, a Ponte Preta empatou novamente e segue em situação crítica, na lanterna.
Carioca - A rodada do Campeonato Carioca foi agitada. Mesmo com time misto, o Vasco venceu o Boavista por 3 a 0, em Saquarema, com dois gols de Puma Rodríguez, um de Andrés Gómez, e subiu na tabela. No Maracanã, o Fluminense levou a melhor no clássico e bateu o Flamengo por 2 a 1. O Tricolor mostrou melhor preparo físico, assumiu a liderança do Grupo A com 10 pontos, enquanto o Rubro-Negro segue em situação delicada no Grupo B. Já o Botafogo dominou o Bangu no Nilton Santos, venceu por 2 a 0 com gols de bola parada e se isolou na liderança do Grupo B da Taça Guanabara.
Copinha - O Cruzeiro voltou a fazer história na Copa São Paulo de Futebol Júnior. No domingo (25), no aniversário da capital paulista, a Raposa venceu o São Paulo por 2 a 1, no Pacaembu, e conquistou seu segundo título da competição. A competição repete o feito de 2007, quando o clube mineiro venceu o mesmo rival na decisão. Já o Tricolor perdeu a chance de se isolar como o segundo maior campeão da Copinha e segue com cinco títulos, atrás apenas do Corinthians, líder com 11 conquistas.

Amadorzão 2026 abre inscrições para o futebol de várzea em Porto Velho. Rondoniense vence e dispara na liderança; Ji-Paraná decide no fim. Talento de Rondônia brilha no tênis e é vice no Centro-Oeste.
Amadorzão - O Campeonato Amadorzão 2026, maior torneio de futebol de várzea de Porto Velho, está com inscrições abertas até o dia 30. A participação é gratuita e exclusiva para equipes formadas por atletas amadores, com cadastro feito apenas de forma online. A edição promete disputas equilibradas e uma das maiores premiações da capital. Ao todo, serão R$ 30 mil distribuídos: R$ 15 mil para o campeão, R$ 10 mil para o vice e R$ 5 mil para o terceiro colocado.
Organizado pela Associação Beneficente ASAS, o torneio conta com apoio cultural do deputado Marcelo Cruz e dos vereadores Pastor Evanildo e Adriano Gomes. Informações pelo telefone (69) 99354-3120.
Rondoniense - O Campeonato Rondoniense viveu uma noite intensa. O Rondoniense SC venceu o Barcelona por 3 a 2, mostrou força desde o início e chegou aos sete pontos, assumindo a liderança isolada. Mesmo pressionado no segundo tempo e com um jogador expulso nos acréscimos, o time segurou o resultado.
No Estádio Biancão, o Ji-Paraná bateu o Gazin Porto Velho por 1 a 0. Com um a mais desde o primeiro tempo, o Galo da BR teve dificuldades, mas decidiu no fim com pênalti convertido por Lelo, mantendo a invencibilidade no Estadual.
Talento - Com apenas 10 anos, João Lucas Miamai Silva Dourado, de Espigão do Oeste (RO), conquistou o vice-campeonato da 3ª etapa do Circuito Centro-Oeste de Tênis. Enfrentando atletas de estados tradicionais como SP, RJ e MG, o jovem mostrou talento, disciplina e maturidade em quadra. Representando Rondônia, superou fases difíceis e chegou à final, consolidando-se como uma das promessas do tênis infantil do Norte. O resultado ganha ainda mais destaque diante dos desafios enfrentados por atletas da região amazônica e reforça o potencial esportivo do Estado.
