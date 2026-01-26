Governo de Rondônia entrega reforma do Cemetron com implantação de UTI; unidade passou por melhorias estruturais

Publicada em 26/01/2026 às 08h54
Reforçando o compromisso com a modernização da rede estadual de saúde e a ampliação da capacidade de atendimento à população, o governo de Rondônia, realizou, na sexta-feira (23), a solenidade de entrega da reforma e ampliação do Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), em Porto Velho. A unidade passou por melhorias estruturais e agora contempla a implantação de 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com investimentos de R$ 19.013.918,66 milhões.
Além da UTI, a nova estrutura do Cemetron está mais moderna, funcional e equipada, contemplando também um auditório com capacidade para 100 pessoas, salas administrativas, área de almoxarifado, farmácia, Centro de Material Esterilizado (CME), central de gases medicinais, nova subestação de energia e abrigo para gerador, assegurando maior eficiência no funcionamento da unidade.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou que o investimento é um compromisso do governo com os rondonienses e com o fortalecimento do sistema de saúde. “Investir na saúde é investir na vida das pessoas. Essa obra representa o compromisso do governo com a dignidade humana e com o fortalecimento na saúde. Cada espaço modernizado reflete o cuidado com a população rondoniense, garantindo atendimento mais seguro, humanizado e com estrutura adequada” .
HOMENAGEM
Durante a solenidade de entrega da obra de reforma e ampliação do Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), o governo do estado prestou uma homenagem ao médico Hamilton Raulino Gondim (in memoriam). A unidade mantém sua atuação como centro de referência em medicina tropical e passa a possuir a extensão Dr. Hamilton Raulino Gondim em seu nome, em reconhecimento à trajetória e aos relevantes serviços prestados pelo profissional à saúde pública, especialmente no enfrentamento das doenças tropicais. A família foi representada pelo filho, o médico Dr. Paulo Gondim.
HUMANIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO
A diretora do Cemetron, Evelyn de Sousa Pinheiro destacou que a entrega da nova estrutura reforça o avanço no atendimento. “Essa entrega representa dignidade e humanização da assistência. O paciente contará com um ambiente estruturado e pronto para um atendimento cada vez mais humanizado. Com a nova estrutura e a implantação da UTI, ampliamos a capacidade assistencial, fortalecendo o atendimento especializado e assegurando mais segurança, tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde”.
O secretário de Estado da Saúde, Jeferson Rocha ressaltou que a ampliação do Cemetron reforça a capacidade de resposta do estado. “A entrega da nova estrutura do Cemetron fortalece a rede estadual de saúde, especialmente no atendimento de doenças infectocontagiosas. Essa ampliação melhora as condições de trabalho das equipes e assegura um atendimento mais eficiente e humanizado à população”.
PARCERIA
A obra contou com o apoio do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops), responsável pelo gerenciamento do projeto. O representante do Unops no Brasil, Fernando Cotrim Barbieri ressaltou a importância da parceria com o governo de Rondônia. “O Unops atua no gerenciamento de projetos de infraestrutura para garantir qualidade, cumprimento de prazos e uso responsável dos recursos públicos. No Cemetron, trabalhamos em parceria com a gestão estadual respeitando as demandas definidas pelo estado. Estamos muito satisfeitos com o resultado dessa obra que traz benefícios diretos à população”.
AVANÇO NA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA
Para a médica infectologista e coordenadora, Fernanda Carlos Oliveira, a nova estrutura representa um marco para a unidade. “A inauguração da unidade é um momento muito importante. Os leitos de isolamento e a estrutura de UTI garantem mais segurança no atendimento de pacientes com doenças infectocontagiosas. Além disso, a ampliação contribui para a formação de novos especialistas e para a qualificação da assistência prestada à população de Rondônia”
Entre 2023 e 2025, o hospital registrou números expressivos de atendimentos e exames
HOSPITAL REFERÊNCIA
Há mais de três décadas, o Cemetron é hospital de referência estadual e regional no diagnóstico e tratamento de doenças tropicais, realizando atendimentos de baixa, média e alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A unidade atua em casos, como: malária, tuberculose, leishmaniose, dengue, HIV/AIDS e acidentes por animais peçonhentos, que exigem protocolos especializados.
Entre 2023 e 2025, o hospital registrou números expressivos de atendimentos e exames, demonstrando sua importância estratégica para a saúde pública estadual, com atuação ambulatorial e emergencial.
