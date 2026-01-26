Comunidade Indígena da aldeia Gasereh lança produto com selo próprio
Por Luizinho Carvalho/Jornalista
Publicada em 26/01/2026 às 09h18
A comunidade Indígena da etnia Paeter Surui localizada na aldeia Gasereh, graças as parcerias com a prefeitura de Espigão do Oeste e o Sebrae acabam de lançar um novo produto no mercado. Tratasse do Café Gasereh, um produto 100% robusto Amazônico.

A produção que é feita de maneira artesanal assim como a sua manufaturação, dá ao café Gasereh todas as credenciais de um produto corretamente ecológico. Fator que torna a produção diferenciada dos demais concorrentes na disputa pelo mercado.

A associação Morahtyg-Sahmoy do povo Paiter Suruí (Amos) que é a entidade responsável pela produção e comercialização do café Gasereh tem trabalhado intensivamente no melhoramento e no aprimoramento da produção de grão de qualidade nas suas lavouras.

A produção de café das lavouras da aldeia Gasereh já recebeu premiações como o melhor café produzido no município. Com esses incentivos e a parceria da prefeitura e Sebrae a comunidade busca voos mais altos com o lançamento de seu produto no mercado.

Parabéns a aldeia Gasereh através do seu cacique Noel Surui e ao presidente da Amos, Natal Surui pela iniciativa da comunidade em trabalhar no cultivo de lavouras de café, oferecendo um novo produto de muita qualidade aos consumidores.

