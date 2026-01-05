Papa Leão XIV diz que Venezuela deve permanecer um país independente
Por G1
Publicada em 05/01/2026 às 10h13
Nos acompanhe pelo Google News

Após a captura do presidente Nicolás Maduro pelo governo dos Estados Unidos, o papa Leão XIV disse neste domingo (4) que a Venezuela deve permanecer um país independente.

O pontífice, primeiro papa dos EUA, afirmou que está acompanhando a situação no país com "profunda preocupação". Ele ainda pediu respeito pelos direito humanos.

"O bem-estar do amado povo venezuelano deve prevalecer sobre todas as outras considerações e levar à superação da violência e ao início de caminhos de justiça e paz, garantindo a soberania do país", disse após a oração deste domingo na Praça de São Pedro.

No início de dezembro, Leão XIV já havia feito um apelo para que os Estados Unidos unissem priorizassem o diálogo com a Venezuela antes de qualquer operação no país e se colocou contra qualquer solução violenta.

➡️Leão XIV tem vínculos profundos com a América Latina, especialmente com o Peru, onde foi missionário por quase três décadas, naturalizou-se cidadão peruano.

Geral PROFUNDA PREOCUPAÇÃO
Imprimir imprimir