Pagamento em cota única de IPTU e TRSD 2026 tem 10% de desconto até o dia 5 de fevereiro

Publicada em 05/01/2026 às 14h26
Os moradores de Porto Velho já podem emitir os boletos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU 2026), da Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD 2025) e da Cosip, de forma online pelo site (l21) presencialmente em um posto de atendimento da Secretaria Municipal de Economia (Semec).
O IPTU é uma das principais fontes de arrecadação do município e os recursos são destinados a investimentos em áreas essenciais, como infraestrutura, saúde, educação e serviços urbanos.
Quem pagar o imposto em cota única até 5 de fevereiro de 2026 garante 10% de desconto. Para os contribuintes que prefere maior flexibilidade, há a possibilidade de parcelamento em até dez vezes, sem desconto, com a primeira parcela também vencendo no dia 5 de fevereiro. Em ambos os casos, a Prefeitura, por meio da Semec, reforça que cada parcela deve respeitar o valor mínimo de 1 UPF, atualmente equivalente a R$108,52.
O contribuinte que perder o prazo do desconto máximo ainda poderá pagar em cota única com 5% de desconto entre os dias 6 de fevereiro e 5 de março de 2026.
Já o pagamento integral sem desconto e sem acréscimos poderá ser feito até o dia 6 de abril. Após essa data, passam a contar com juros e encargos legais.
Os Documentos de Arrecadações Municipais (boletos), poderão ser emitidos de forma online, no, no Portal de Serviços da Prefeitura Municipal de Porto Velho, acesse AQUI, ou de forma presencial, de segunda a sexta-feira, em um dos seguintes Postos de Atendimentos:
• Centro – Divisão de Atendimento da SEMFAZ - Av. Sete de Setembro, nº 744, Centro - das 08 às 14 horas;
• Zona Norte – Agência de Rendas da SEFIN - Av. Tiradentes, 3.361 (em frente ao Comando Geral da Polícia Militar/RO) - das 07:30 às 13:30 horas
• Zona Leste – Praça CEU - Rua Antônio Fraga Moreira, 1.706, Bairro JK - das 08 às 14 horas;
• Zona Leste – Tudo Aqui (IG Shopping) - Av. Amazonas, 8338, Bairro Tiradentes – das 10 às 20 horas;
• Zona Sul – Biblioteca Viveiro das Letras - Av. Jatuarana, nº 5068, Bairro Cohab - das 08 às 14 horas.
