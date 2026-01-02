Os primeiros bebês de 2026 nascem na maternidade municipal de Porto Velho

Publicada em 02/01/2026 às 10h20
A virada de 2025 para 2026 teve dois registros de nascimento na Maternidade Municipal Mãe Esperança, administrada pela Prefeitura de Porto Velho por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). Em poucas horas, a unidade realizou o último parto do ano e o primeiro do novo calendário, com atendimentos concentrados na noite de 31 de dezembro de 2025 e na madrugada de 1º de janeiro de 2026.
À 1h03 desta segunda-feira (1º), nasceu Ravi Magalhães, o primeiro bebê de 2026 na capital. A criança pesou 3,700 quilos, mede 50 centímetros e foi o terceiro filho de Tainá Magalhães, de 21 anos. O parto ocorreu por cesariana logo após a chegada da mãe à unidade.
“Começar um novo ano com meu filho nos braços é uma bênção. Eu estava em casa com a família quando comecei a sentir as dores e, ao chegar na maternidade, logo fiz a cesariana”, disse Tainá Magalhães, mãe.
Ás 22h19 do dia 31 de dezembro, nasceu Maria Helena, último bebê registrado em 2025 em Porto Velho
Horas antes, às 22h19 do dia 31 de dezembro, nasceu Maria Helena, último bebê registrado em 2025. A recém-nascida registrou 3,190 quilos, medindo 51 centímetros. Foi a primeira filha de Ana Gabriela, de 28 anos. O parto foi longo, mas ocorreu tudo bem com ajuda dos técnicos e demais profissionais de saúde.
“Foi a maior emoção da minha vida. Encerrar 2025 com o nascimento da minha filha é algo que palavras não conseguem explicar. Foram 17 horas de parto, doloroso, mas eu faria tudo de novo”, afirmou Ana Gabriela, advogada.
Os dois atendimentos ocorreram com suporte das equipes médicas e assistenciais da Maternidade Mãe Esperança, responsável pelos partos realizados na rede municipal de saúde durante todo o ano.
"Todas as políticas públicas que construímos na gestão municipal com apoio do prefeito Léo Moraes estão voltadas para garantir qualidade de vida e bem-estar das familias. Parabéns para as crianças, seu familiares e todos os médicos, enfermeiros, equipes de apoio que estiveram trabalhando neste plantão de fim de ano.", disse o médico Jaime Gazola, Secretário Municipal de Saúde.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!