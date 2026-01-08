Orientações para convivência segura entre veículos e pedestres durante férias escolares são reforçadas pelo Detran-RO

Publicada em 08/01/2026 às 12h02
Durante o período de férias escolares, o trânsito passa por mudanças significativas em todo o estado, com maior presença de crianças, pedestres e ciclistas nas vias, especialmente durante o dia. Em Rondônia, esse cenário exige atenção redobrada dos condutores, principalmente em razão das chuvas intensas, que reduzem a visibilidade e ampliam os riscos de sinistros de trânsito.
Com a alteração na rotina das famílias, cresce a circulação de pessoas em áreas residenciais, espaços de lazer e vias de menor fluxo, onde crianças costumam brincar, andar de bicicleta ou se deslocar a pé. Diante desse contexto, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) reforça orientações voltadas à convivência segura entre veículos e usuários mais vulneráveis, destacando a importância da redução da velocidade, do respeito à sinalização e da atenção constante ao entorno.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o cuidado no trânsito deve ser permanente, independentemente da aparente fluidez das vias. “A diminuição do fluxo em alguns horários não significa menos risco. Pelo contrário, é justamente nesse período que crianças e pedestres ficam mais expostos. Reduzir a velocidade e dirigir com atenção são atitudes que salvam vidas”,
CUIDADOS ESSENCIAIS
Segundo a equipe da Escola Pública de Trânsito (EPT) do Detran-RO, as férias aumentam a exposição das crianças ao trânsito, principalmente em bairros residenciais, onde elas circulam com mais frequência a pé ou de bicicleta. A orientação é para que condutores mantenham atenção redobrada mesmo em vias consideradas tranquilas, enquanto pais e responsáveis reforçam com as crianças noções básicas de segurança, como atravessar em locais seguros, observar o fluxo de veículos e evitar brincadeiras próximas à pista.
O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, destaca que a conscientização é essencial para reduzir riscos nesse período. “O trânsito é um espaço compartilhado, e enxergar o outro é fundamental para evitar acidentes. Durante as férias, esse olhar atento precisa ser ainda maior, especialmente em relação às crianças, pedestres e ciclistas”, pontuou.
Além das ações de fiscalização, o Detran Rondônia mantém atividades integradas educativas e orientações por todo o estado, reforçando que a segurança viária depende de escolhas conscientes e da responsabilidade coletiva. A atenção no trânsito, especialmente em períodos de mudança na dinâmica urbana, é decisiva para garantir um período de férias mais seguro para todos.
