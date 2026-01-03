Operação da Força Tática prende bando com drogas na zona leste

Publicada em 03/01/2026 às 09h30
Uma operação de impacto da Força Tática do 5º Batalhão resultou na desarticulação de um grupo criminoso na tarde desta sexta-feira (2). A ação, coordenada pelo major Lataliza, culminou na prisão de seis homens envolvidos com o tráfico de drogas na zona Leste de Porto Velho.
A intervenção ocorreu após o serviço de inteligência da Polícia Militar receber denúncias de que os suspeitos estariam utilizando dois veículos para distribuir entorpecentes na região. Com base nas informações, as guarnições iniciaram o cerco tático para interceptar os alvos.
Durante as buscas, os policiais localizaram inicialmente parte do bando em duas motocicletas. Após a abordagem e a confirmação das suspeitas, a equipe da Força Tática avançou até o endereço utilizado como “boca de fumo”, onde os demais comparsas foram encontrados e detidos.
No local, os policiais apreenderam diversas porções de drogas prontas para a comercialização, além de objetos de procedência duvidosa, possivelmente oriundos de furtos e roubos na capital. O major Lataliza destacou que a operação é parte do esforço contínuo para reduzir a criminalidade nos bairros da zona Leste.
Todos os seis detidos foram encaminhados ao Departamento de Flagrantes para o registro da ocorrência. As motocicletas e os materiais apreendidos também foram entregues à autoridade policial. A PM agora trabalha para identificar a origem dos objetos furtados recuperados com o grupo.
