Vilhena anuncia investimento de R$ 8 milhões para combater alagamentos históricos

Publicada em 19/02/2026 às 14h29
A Prefeitura de Vilhena confirmou o investimento de R$ 8 milhões em obras de drenagem para solucionar problemas crônicos de alagamento que afetam a cidade durante o inverno amazônico. As intervenções focarão em pontos críticos, como a Avenida Paraná, o Setor 19, a Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral) e o bairro Embratel. O valor é proveniente de recurso próprio e vai atender locais que tradicionalmente registram transtornos a moradores e motoristas em períodos de chuvas intensas.
De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), a solução técnica adotada será a drenagem profunda. O projeto prevê a instalação de galerias em vias paralelas à Avenida Paraná, com o objetivo de captar a água das enxurradas antes que ela atinja a via principal.
As novas galerias serão implantadas na divisa entre setor 6 e bairro Embratel, estendendo-se até o Setor 8. A partir desse ponto, a estrutura cruzará o Setor 22 até o deságue final no canal de macrodrenagem da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes.
O secretário de Obras, Laércio Torres, explica que o impacto do projeto vai além do escoamento das águas. A contenção dos alagamentos é o passo necessário para que a prefeitura possa levar asfalto a regiões que ainda sofrem com a falta de infraestrutura.
“Essa drenagem profunda vai captar a água pluvial desses bairros, evitando o alagamento da Paraná e permitindo a implantação de asfalto nos bairros Embratel, Embratelzinho, Belém, Belenzinho, Jardim Vitória e parte do Hípica”, afirmou Torres.
Com recurso já em conta, atualmente, a Secretaria Municipal de Planejamento trabalha na finalização do projeto executivo e da planilha orçamentária. Após a conclusão desta etapa, será aberto o processo de licitação para a contratação da empresa que executará os serviços. A expectativa é que, com a conclusão das obras, o município reduza significativamente os prejuízos materiais causados pelas cheias sazonais.
