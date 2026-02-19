Governo investe em roçagem mecanizada e manutenção asfáltica, entre Ouro Preto do Oeste e Vale do Paraíso

Publicada em 19/02/2026 às 14h23
A RO-470, no trecho que interliga o município de Ouro Preto do Oeste ao município do Vale do Paraíso, estão sendo contemplados serviços de roçada mecanizada e manutenção asfáltica. Os trabalhos são realizados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), por meio da Usina de Asfalto de Ji-Paraná e já foram concluídos os trabalhos de roçagem, garantindo mais segurança, melhor visibilidade e trafegabilidade aos usuários que utilizam a rodovia diariamente.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a manutenção preventiva é fundamental para assegurar a durabilidade das rodovias e o desenvolvimento regional. “Estamos trabalhando de forma contínua para manter nossas estradas em boas condições. A rodovia 470 é um importante eixo para o escoamento da produção e para o deslocamento da população, esses serviços garantem mais segurança e qualidade para quem passa por essa região”, pontuou.
O diretor-geral do DER, Eder Fernandes, ressaltou que a atuação das equipes segue um cronograma estratégico. “A roçada já foi finalizada, melhorando a visibilidade e contribuindo para a segurança viária. Agora avançamos na manutenção asfáltica, reforçando pontos necessários e assegurando melhores condições de tráfego para a população”, enfatizou.
Segundo o gerente da Usina de Asfalto de Ji-Paraná, Alexandro Santos, as equipes estão mobilizadas para concluir os serviços conforme o planejamento. “Estamos atuando com foco na qualidade da aplicação do material e na agilidade da execução, com a previsão de finalizar os trabalhos, garantindo mais uma rodovia confortável para a trafegabilidade dos motoristas”, ressaltou.
De acordo com o responsável da Coordenadoria de Usinas de Asfalto (COUSA), Lucas Albuquerque, a manutenção na RO-470 faz parte de um plano contínuo de conservação da malha viária estadual. Além de corrigir desgastes naturais do pavimento, a intervenção também contribui para reduzir custos futuros aos usuários da região.
