Obras da Unidade Básica de Saúde Porte V no bairro Moysés de Freitas avançam

A construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) Porte V, localizada no bairro Moysés de Freitas, em Vilhena, segue em ritmo avançado e já atingiu 26,68% de execução, conforme a última medição realizada. A obra conta com investimento de R$ 4.283.499,67, provenientes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), do Governo Federal, e contrapartida do município.
A execução dos serviços está sob responsabilidade da empresa Verde Mares, vencedora da licitação. Desde o início das obras, em 11 de junho de 2025, já foram concluídas etapas como a implantação do canteiro de obras, os serviços de terraplanagem e a execução das fundações. Atualmente, os trabalhos avançam com a elevação das estruturas em alvenaria.
Com previsão de término para junho deste ano, a UBS está sendo construída na Avenida Melvin Jones, entre as ruas 102-09 e 102-10, ao lado da creche do bairro.
Classificada como UBS Porte V, a unidade será a única desse porte em toda a Região Norte do país, com capacidade para atender entre 15 e 20 mil moradores, beneficiando diretamente os bairros União, Maria Moura, Moysés de Freitas, Cidade Verde IV, Cidade Verde V e Barão do Melgaço III.
Com uma estrutura moderna, ampla e inovadora, a UBS contará com salas para atendimentos médicos, odontológicos e de enfermagem, além de serviços de vacinação, realização de exames e ações de prevenção e promoção da saúde. A unidade também contará com espaço para, no mínimo, cinco equipes de Saúde da Família e cinco equipes de Saúde Bucal.
A implantação da nova unidade tem como objetivo fortalecer a Atenção Primária à Saúde (APS) no município, ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, reduzir filas e agilizar os atendimentos, além de proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais da área e mais conforto aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
De acordo com o secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, o andamento da obra representa um avanço significativo para a saúde pública de Vilhena. “Estamos acompanhando de perto cada etapa da construção. Essa UBS vai transformar a forma como a atenção básica é ofertada no município, garantindo mais qualidade, eficiência e dignidade no atendimento à população”, destacou.
