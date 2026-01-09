Obra de pavimentação da Avenida Dr. Lewerger começa a sair do papel e se tornar realidade

Publicada em 09/01/2026 às 14h27
A pavimentação da Avenida Dr. Lewerger, uma das vias mais tradicionais de Guajará-Mirim, começa a sair do papel e se consolidar como uma realidade para a população da Pérola do Mamoré. Historicamente utilizada por condutores de veículos, ciclistas e pedestres — especialmente em razão das calçadas que margeiam a via — a avenida sofreu, ao longo dos anos, um processo contínuo de degradação provocado pela ação do tempo, das chuvas e da deficiência no sistema de drenagem pluvial.
Durante sucessivas gestões municipais, a recuperação da Dr. Lewerger figurou como promessa recorrente nos discursos administrativos, sem que houvesse a efetiva execução da obra. No entanto, ainda na gestão da então prefeita Raissa Bento, o projeto de reestruturação da via avançou significativamente no campo técnico e administrativo, com a elaboração de estudos, projetos e a articulação política junto à bancada federal de Rondônia. Como resultado desse trabalho, foram assegurados recursos oriundos de emendas parlamentares destinados à infraestrutura urbana e à drenagem em trechos estratégicos da avenida.
Com a posse do prefeito Fábio Garcia de Oliveira, conhecido como Netinho, a atual administração deu continuidade ao projeto, culminando no início das obras. Máquinas e equipes da empresa vencedora do processo licitatório já estão mobilizadas no local, executando os serviços de preparação da base e aplicação da nova camada asfáltica, conforme o cronograma estabelecido.
A expectativa agora gira em torno das condições climáticas, fator determinante para o andamento dos trabalhos dentro do prazo previsto. A administração municipal ressalta que a conclusão da obra representa um avanço significativo na mobilidade urbana, na valorização da área e na melhoria da qualidade de vida dos moradores.
Independentemente de gestões ou bandeiras políticas, a pavimentação da Avenida Dr. Lewerger simboliza um investimento estruturante aguardado há anos, cujo principal beneficiário é a população de Guajará-Mirim, que passa a contar com uma via revitalizada e adequada às necessidades urbanas do município.
