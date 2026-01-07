Obra de drenagem é executada na Av. Lauro Sodré para reduzir alagamentos no bairro Olaria

Publicada em 07/01/2026 às 11h25
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), segue avançando com obras para minimizar os impactos das chuvas e melhorar a mobilidade urbana.
Desta vez, os serviços estão concentrados na avenida Lauro Sodré, no bairro Olaria, onde está sendo executada uma importante intervenção no sistema de drenagem.
A obra contempla a implantação de aproximadamente 102 metros de drenagem, com a substituição completa das manilhas existentes. Após vistoria técnica realizada pelas equipes da Seinfra, foi constatado que as manilhas antigas, com 60 centímetros de diâmetro, não eram suficientes para suportar o grande volume de água que escoa pelo trecho.
De acordo com a Seinfra, essa limitação provocava obstruções frequentes, retorno da água e, consequentemente, alagamentos recorrentes na via e em áreas próximas.
Diante do diagnóstico, a Prefeitura determinou a substituição das manilhas de 60 centímetros por novas estruturas de 80 centímetros, ampliando significativamente a capacidade de vazão da água e garantindo maior eficiência ao sistema de drenagem.
O engenheiro, Caio Tasso, explicou que a decisão foi baseada em critérios técnicos e na necessidade de uma solução definitiva para o problema. “Depois do diagnóstico que foi feito, foi determinado que trocássemos as manilhas existentes de 60 centímetros por novas manilhas de 80 centímetros para solucionar o problema de obstrução e melhorar o escoamento da água”
Os serviços incluem escavação, retirada das manilhas antigas, assentamento das novas estruturas, recomposição do solo e posterior recuperação da área afetada, seguindo critérios técnicos e de segurança.
O secretário municipal de Infraestrutura, Thiago Cantanhede, ressaltou a importância da obra para a região e reforçou o compromisso da gestão com soluções duradouras. “Essa intervenção é resultado de um estudo técnico criterioso, para garantir a eficiência na drenagem, reduzir os alagamentos e levar mais segurança à população.”
