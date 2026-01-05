OAB Rondônia lança campanha de regularização da anuidade 2026 com foco no protagonismo da advocacia

Publicada em 05/01/2026 às 11h02
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) iniciou, no dia 5 de janeiro, a campanha de regularização da anuidade 2026 com uma proposta clara: reforçar o papel do advogado e da advogada como protagonistas na construção e sustentação da advocacia rondoniense.
Com o mote “Quando você regulariza, é você quem impulsiona, defende e cuida”, a campanha destaca que a regularização da anuidade não é apenas um dever administrativo, mas um gesto consciente de participação ativa na vida institucional da advocacia.
“A anuidade não é um fim em si mesma. Ela representa a decisão individual de cada advogado e advogada de impulsionar a advocacia, defender a classe e cuidar do nosso futuro comum”, destaca a presidência da Seccional.
Valor mínimo nacional e desconto máximo
Em conformidade com as diretrizes do Conselho Federal da OAB, a Seccional adotou para 2026 o valor mínimo nacional da anuidade, aplicando também o desconto máximo permitido para pagamento realizado até o dia 30 de janeiro. Além disso, há descontos adicionais conforme o ano de inscrição do profissional, beneficiando especialmente a jovem advocacia.
Formas de pagamento
A campanha reforça a transparência e a previsibilidade nas formas de pagamento, que permanecem as mesmas já praticadas pela instituição. O advogado pode optar por:
• Pagamento à vista, com aplicação do desconto correspondente;
• Parcelamento em até 6 vezes, no boleto ou no cartão de crédito;
• Pagamento recorrente no cartão de crédito, no valor de R$ 87,50 por mês, sem comprometimento do limite do cartão.
Os valores finais variam de acordo com o ano de inscrição do advogado nos quadros da OAB, sempre com foco na clareza do valor total à vista e do valor de cada parcela.
Campanha institucional e informativa
A comunicação da campanha está concentrada nos canais oficiais da OAB Rondônia, especialmente Instagram e WhatsApp, com conteúdo informativo, linguagem direta e foco no esclarecimento das condições de regularização.
“A proposta não é pressionar, mas informar. Queremos que cada profissional compreenda que, ao regularizar sua anuidade, é ele ou ela quem sustenta as condições para que a advocacia seja impulsionada, defendida e cuidada no dia a dia”, reforça a direção da Seccional.
Prazo
O prazo para regularização da anuidade 2026 com desconto máximo vai até 30 de janeiro.
Mais informações podem ser obtidas nos canais oficiais da OAB Rondônia ou diretamente na tesouraria da Seccional.
