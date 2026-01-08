OAB Rondônia destaca simbolismo e pertencimento na posse de Adolfo Naujorks como desembargador do TJRO

Publicada em 08/01/2026 às 16h23
A posse do magistrado Adolfo Theodoro Naujorks Neto como desembargador do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) foi marcada por reflexões sobre pertencimento, trajetória e compromisso com a Justiça. A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) esteve presente no ato solene, reafirmando o respeito da advocacia à história construída no Judiciário rondoniense.
Representando a advocacia, o presidente da OAB Rondônia, Márcio Nogueira, destacou o simbolismo da ascensão de um magistrado que, mesmo não tendo nascido no estado, construiu sua história em Rondônia por meio da presença, do serviço público e da dedicação à magistratura. “Há algo simbólico e poderoso no fato de alguém não ter nascido em Rondônia e, ainda assim, tornar-se parte da sua história. Não por decreto, mas por presença”, afirmou.
Após 33 anos de atuação na magistratura, Adolfo Naujorks foi oficialmente acolhido no segundo grau do Judiciário em cerimônia conduzida pelo presidente do TJRO, desembargador Raduan Miguel Filho, com a presença de autoridades, representantes das instituições do sistema de Justiça, familiares e convidados.
Durante o ato, o novo desembargador prestou juramento, assinou o termo de posse, recebeu o Colar do Mérito Judiciário e passou a ocupar seu assento na Corte. A solenidade foi marcada por homenagens que resgataram não apenas a trajetória técnica do magistrado, mas também seu perfil humano, especialmente em áreas sensíveis como o Direito de Família.
Em sua manifestação, Márcio Nogueira ressaltou a importância de uma magistratura que una técnica e sensibilidade. “Quem julga conflitos familiares aprende que o processo é apenas a superfície. Por trás dele existem histórias, dores e expectativas. Técnica sem humanidade resolve pouco”, pontuou.
Ao final, o presidente da OAB RO reafirmou o compromisso institucional da advocacia com o diálogo e o fortalecimento da Justiça. “Juiz e advogado não ocupam lados opostos, mas funções diferentes no mesmo ideal de Justiça”, concluiu.
