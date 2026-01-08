OAB Rondônia acompanha ato que marca novo ciclo institucional no Tribunal de Justiça de Rondônia

Publicada em 08/01/2026 às 16h42
Gestos simbólicos, reencontros e discursos voltados à dimensão humana da Justiça marcaram o ato que definiu a nova cúpula diretiva do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO). A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) esteve presente na solenidade, reforçando seu compromisso institucional com o fortalecimento do Judiciário e com o diálogo entre as instituições.
Representando a advocacia rondoniense, o presidente da OAB Rondônia, Márcio Nogueira, acompanhou o ato que reuniu magistrados, servidores, autoridades dos Poderes Executivo e Legislativo, além de representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública e de instituições nacionais do sistema de Justiça.
Na cerimônia, assumiram funções de direção no Tribunal os desembargadores Alexandre Miguel, na Presidência; Francisco Borges, na Vice-Presidência; Glodner Pauletto, na Corregedoria-Geral da Justiça; e Gilberto Barbosa, como Diretor da Escola da Magistratura de Rondônia (Emeron). Os dirigentes prestaram juramento público, reafirmando o compromisso com ética, responsabilidade e sensibilidade social.
O ato também foi marcado pela transmissão da Presidência do desembargador Raduan Miguel Filho para Alexandre Miguel, em um momento de forte simbolismo institucional e familiar, ressaltando a continuidade democrática e a estabilidade do Poder Judiciário.
Ao se manifestar em nome da advocacia, Márcio Nogueira destacou que o fortalecimento da Justiça passa pela cooperação institucional. “A advocacia seguirá como parceira do Judiciário sempre que o diálogo for o método, o respeito recíproco o pressuposto e o cidadão o centro das decisões”, afirmou.
A presença da OAB Rondônia reafirma a atuação permanente da entidade nos espaços institucionais, contribuindo para uma Justiça mais acessível, equilibrada e próxima da sociedade.
