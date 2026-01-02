Nunca desistam – o conselho da Mestra aos professores - por: Lúcio Albuquerque

Publicada em 02/01/2026 às 08h10
Uma Mestra, sempre com carinho. Assim se pode lembrar da filha do barbadiano Oscar Maloney, mecânico na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré – ela, que queria ser advogada, mas tornou-se Professora para ajudar a sua família.
Ontem, Úrsula Depeiza Maloney, 89 anos, foi chamada a ter a sua Páscoa, depois de ajudar a formar milhares de jovens e se tornar deles uma referência muito importante a suas mais futuras profissões, o que a fez respeitada não só pelos que lhes passaram pelas mãos, mas como por toda a sociedade.
Duas das minhas filhas foram alunas dela, uma no “Carmela Dutra”, onde a professora Úrsula cursou o Magistério. Era eu a encontrar e a conversa rolava, ela sempre contando “causos” como quando jogava no time de voleibol do “Carmela” na quadra da 3ª Companhia, depois 17ª BIS.
Referência, numa área profissional de tantas responsabilidades e tanta desatenção de quem deve lhes prestar honrarias não deve ser fácil. Nas muitas vezes que conversei om ela, em realidade muito mais absorvi e aprendi, nalgumas delas em sua casa, em torno de uma mesa grande tomando café e “bebendo da boa fonte” que só quem tem o que ensinar é capaz de fornecer.
Numa das vezes ela falava sobre alegrias que recebia ainda da época de professora. Um dia eu estava na porta de sua casa quando parou um veículo do Tribunal de Justiça. Desceu uma jovem que atravessou a rua para agradecer pelas aulas de História de Rondônia, tinham ajudado no concurso para juíza de Direito.
Mas em sua juventude a estudante Úrsula Maloney também tinha outra atividade que gostava de contar, titular do time de voleibol do “Carmela” – na foto assinalada pela seta.
Seu conselho em 2014, "Nunca desistam, porque nós somos o alicerce. Sem o professor ninguém não se forma médico ou qualquer outro profissional. Que todos tenham força, coragem e, sobretudo responsabilidade. Que eles não sejam simplesmente professores mas, sim, educadores (https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2014/10/professora-ursula-icone-da-educacao-em-rondonia-fala-sobre-profissao.html)
