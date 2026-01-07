Novo presidente do TJRO apresenta Plano de Gestão para biênio 2026-2027

Publicada em 07/01/2026 às 17h01
O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), desembargador Alexandre Miguel, comunicou a todos os magistrados(as), servidores(as) e estagiários o Plano de Gestão para o biênio 2026-2027, que abrange tanto a Presidência quanto a Corregedoria-Geral da Justiça e abriu um canal direto de comunicação com o público interno para receber sugestões e ideias que possam convergir, aperfeiçoar e ampliar as ações previstas no plano. Na mensagem enviada, ele também detalhou a essência do lema da gestão: “Transformando o amanhã, hoje!”.
O desembargador Alexandre Miguel explicou que a expressão foi escolhida para representar a visão, os valores e o compromisso institucional para os próximos anos. O slogan reflete a convicção de que o futuro da Justiça é construído diariamente, por meio de trabalho contínuo, decisões responsáveis e ações concretas realizadas no presente, e não por estagnação ou mera expectativa.
Assista ao vídeo do presidente do TJRO, desembargador Alexandre Miguel
O plano está estruturado em cinco eixos principais:
- Tecnologia e Inovação;
- Sustentabilidade e Desenvolvimento;
- Segurança Pública e Direitos Humanos;
- Acesso à Justiça e Jurisdição
- Qualidade de Vida e Desempenho.
O presidente destacou que “cada atividade desempenhada, cada projeto implementado e cada decisão tomada contribuem para a Justiça que desejamos construir”. Ele ressaltou que as ações e objetivos de cada eixo estão alinhados tanto aos macrodesafios estratégicos do TJRO quanto aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, garantindo que o plano terá um detalhamento contínuo ao longo do biênio para assegurar sua transparência e eficácia.
Em vídeo e na mensagem, o presidente conclamou o público interno ao engajamento nas iniciativas e abriu um canal direto para receber sugestões e ideias. Este plano é um guia que busca a colaboração de magistrados(as), servidores(as), instituições do sistema de justiça e, sobretudo, de toda a sociedade rondoniense.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!