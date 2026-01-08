Nova rede reforça segurança e melhora mobilidade na zona Leste

Publicada em 08/01/2026 às 11h31
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur), implantou uma nova estrutura de rede e iluminação pública na Rua Sebastião Haeffner, na zona Leste da capital. A via, que conecta os bairros Cascalheira e Porto Cristo, passou a contar com 25 novos postes, totalizando aproximadamente 800 metros de iluminação.
O trecho, que por muitos anos permaneceu sem iluminação adequada, agora oferece mais segurança e mobilidade para quem utiliza a via diariamente para ir ao trabalho, à escola ou acessar outros bairros da região. A melhoria atende uma demanda antiga da comunidade e representa um avanço na valorização do espaço urbano.
A ação integra o compromisso da gestão municipal em ampliar a iluminação pública em áreas que ainda não eram atendidas. A nova rede melhora a visibilidade noturna, reduz a sensação de insegurança e contribui para tornar a cidade mais organizada e acolhedora.
A Prefeitura de Porto Velho segue ampliando investimentos em infraestrutura e iluminação, priorizando regiões historicamente esquecidas e garantindo mais qualidade de vida em toda a capital. Novas solicitações de manutenção ou implantação de iluminação pública podem ser feitas pelo WhatsApp (69) 99224-0676.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!