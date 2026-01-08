Publicada em 08/01/2026 às 15h29
A VENDA DA VAGA
Em 2013 o então diretor de competições da Federação de Futebol de Rondônia, jornalista João Dalmo impediu que o Vilhena, que como campeão rondoniense estava classificado para a série D,
O REMO NA PARADA
O Vilhena já anunciara que não tinha interesse em participar da competição, e isso deve ter atraído a atenção do Clube do Remo (PA), cuja diretoria entrou em contato com a do “Lobo do Cerrado” e depois de uma reunião na “Cidade Sorriso” ficou tudo encaminhado.
A VAGA NÃO É DO CLUBE
Foi quando o assunto chegou ao diretor de competições da FFER que o negócio começou a gorar. Procurado, o diretor João Dalmo disse que não assinaria qualquer documento, lembrando que a vaga não é do clube.
ALMOÇO GOROU
O pessoal do Vilhena e dois diretores do “leão” belenense ainda propuseram um almoço de entendimento final ao João Dalmo, a ser realizado no Shoping portovelhense, mas o Dalmo confirmou que não iria, porque a vaga era de indicação da federação.
SOBROU PARA O GENUS
Vice-campeão rondoniense, mesmo sendo confirmado de última hora, quem jogou a série D em 2013 foi o Genus.
QUANTO AO REMO
Parabéns ao “Leão Azul” que este ano de 2026 estreia, por seus méritos, na primeira divisão do brasileirão. Boa sorte!
DE VOLTA
Dois anos depois de uma contusão no joelho direito, quando participava da fase inicial da VNL, a ponteira da Seleção Brasileira, Ana Cristina, voltou a se contundir em julho do ano passado, dm outro em outro jogo do Brasil, ela retornou à quadra no final da semana, marcando 12 pontos pelo Fenerbahçe (Turquia).
ZEBROU
Para a maioria dos jornalistas e público para o jogo Gerdau Minas (2º lugar) e Batavo Mackenzie (8º), seria apenas uma espécie de “treino de luxo” do time mineiro, recheado de titulares da seleção brasileira.
PLACAR
Mas o Mackenzie mudou o placar, emplacando sua quarta vitória, e por 3x0. Zebra no vôlei.
