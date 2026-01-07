Município de Cacoal mobilizado para elevar vacinação de crianças e adolescentes

Publicada em 07/01/2026 às 09h42
Os 34 municípios da Macrorregional II de saúde de Rondônia – entre eles Cacoal, Cerejeiras, Ji-Paraná, São Miguel do Guaporé e Vilhena – seguem mobilizados na vacinação de crianças e adolescentes.
As coberturas vacinais registradas desde janeiro na macrorregião preocupam. Vacinas, como a de poliomielite e a tríplice viral, que protege contra o sarampo, estão abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde.
Em Cacoal, o esforço também passa pelas famílias. A moradora do bairro Viena, Laylla Rayanne, mãe de um menino, faz questão de manter a caderneta do filho sempre em dia.
“Gente, abram o olho de vocês e vacinem seus filhos, porque vocês só irão trazer segurança prevenindo o filho de vocês de muitas doenças futuras. Pelo bem-estar, por amor, vacinem!”
O apelo da Laylla reflete a mobilização na região. Segundo o coordenador estadual de Imunizações, Ivo Barbosa, esse trabalho já mostra resultados: Rondônia registra avanço na cobertura da maioria das vacinas infantis, revertendo a queda que vinha desde 2016. Ele destaca as prioridades para os próximos meses:
“As prioridades estabelecidas para os próximos meses concentram-se em dois eixos principais. Primeiro, consolidar os avanços já alcançados, garantir a manutenção dos índices de cobertura vacinal. Segundo, intensificar a busca ativa por crianças não vacinadas por meio da implementação de estratégias de microplanejamento ajustadas às especificidades de cada município e comunidade.”
O esforço é para garantir a atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. As vacinas fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação e estão disponíveis durante todo o ano nas Unidades Básicas de Saúde.
As vacinas para as crianças garantem proteção contra doenças como sarampo, poliomielite, tuberculose, hepatite B, meningites,difteria, tétano, coqueluche, HPV, febre amarela e Covid-19.
Para os adolescentes menores de 15 anos, o foco é atualizar a situação vacinal, completando esquemas em atraso de suas vacinas É importante lembrar que a vacina de HPV está disponível para jovens de 15 a 19 anos até junho de 2026.
O diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações, Eder Gatti, ressalta que a vacinação é a melhor medida para manter o país livre das doenças já controladas, como poliomielite e sarampo. Faça sua parte!
“Tivemos grande êxito, mas não podemos deixar que essas doenças retornem. Então, é muito importante que a população se vacine. As vacinas do SUS [Sistema Único de Saúde] são muito boas, são seguras e protegem, o que é mais importante. Então, vacinar é uma proteção individual, mas também proteção de toda a comunidade.”
Atenção pais e responsáveis do Rondônia! Atualizem a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Procurem uma Unidade Básica de Saúde e mantenham a proteção em dia.
