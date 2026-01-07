Publicada em 07/01/2026 às 09h52
Cuidar dos nossos animais é compromisso com a saúde pública e com o futuro de Espigão D’Oeste.
A Administração Municipal traz para o município o programa Castra Mais Rondônia, garantindo castração gratuita, responsável e organizada para cães e gatos, uma ação que representa respeito, cuidado e amor pelos nossos pets e pelas famílias espigãoenses.
Local: Ginásio Municipal Edgar Zacarias Marquez
Datas da ação: 16 e 17 de janeiro
Agendamento: a partir do dia 09 de janeiro, às 8h, no site castramaisrondonia.com.br
Atenção ao jejum, siga corretamente os horários indicados no carrossel para garantir a segurança do seu pet.
Essa é mais uma iniciativa que reforça o compromisso da Prefeitura de Espigão D’Oeste com o bem-estar animal, o controle populacional e a qualidade de vida da nossa comunidade.
