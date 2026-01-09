Moradores do bairro Santa Luzia reclamam de via alagada e pedem providências ao pode público

Publicada em 09/01/2026 às 11h42
Moradores da Avenida Mário Peixe, no cruzamento com a Rua José Bonifácio, no bairro Santa Luzia, em Guajará-Mirim, relatam dificuldades recorrentes que têm comprometido a rotina e a tranquilidade de parte da comunidade local, especialmente durante o período chuvoso. Segundo os relatos, um trecho da via apresenta uma cratera de grandes proporções que, em dias de chuva, acaba se transformando em uma extensa área alagada, dificultando o acesso às residências e a circulação de veículos e pedestres.
De acordo com os moradores, o problema se arrasta há algum tempo e se agrava em razão da ausência de um sistema adequado de drenagem pluvial no local, o que impede o escoamento das águas das chuvas. A situação tem causado transtornos frequentes, afetando diretamente o direito de ir e vir da população que depende da avenida para deslocamentos diários.
Ainda conforme informado, a comunidade buscou apoio junto a representantes do Poder Legislativo municipal e também procurou a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Apesar das tratativas, até o momento não houve intervenção que pudesse ao menos amenizar os impactos, como a execução de medidas paliativas enquanto não é possível a realização de uma obra definitiva, geralmente prevista para o período de estiagem.
O Guajará Notícias recebeu registros em vídeo e imagens que evidenciam a condição da via durante e após as chuvas, demonstrando o acúmulo de água e a dificuldade de tráfego no trecho afetado. Diante do cenário, moradores fazem um apelo à administração municipal para que sejam adotadas providências emergenciais, com o objetivo de minimizar os transtornos até que seja possível a execução de uma solução técnica definitiva.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!