Mercado Público de Guajará-Mirim passa por limpeza e manutenção para melhorar atendimento à população

Publicada em 10/01/2026 às 10h58
Um ambiente mais organizado e adequado para o uso diário de comerciantes, trabalhadores e consumidores passou a ser o resultado esperado no Mercado Público Municipal de Guajará-Mirim após o início de uma ação de limpeza e manutenção no local. A iniciativa busca assegurar melhores condições de uso do espaço, que recebe fluxo constante da população.
Os serviços estão sendo executados pela Prefeitura Municipal e envolvem atividades voltadas à conservação e à organização da estrutura do mercado. A medida tem como finalidade manter o local em condições apropriadas para o funcionamento das atividades comerciais e para a circulação dos frequentadores.
Além da execução dos trabalhos, a administração municipal destacou a necessidade de participação da comunidade na preservação do espaço. A orientação é para que comerciantes e usuários colaborem com a manutenção da limpeza e da organização, contribuindo para a continuidade das melhorias no mercado público.
