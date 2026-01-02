Mensagem de Ano-Novo de Marcos Rogério ignora Rondônia, mas tem apelo político com citação a Bolsonaro e presos do 8 Janeiro

Publicada em 02/01/2026 às 11h09
O senador Marcos Rogério, pré-candidato ao Governo do Estado, divulgou, no encerramento de 2025, uma mensagem de Ano-Novo com forte conteúdo político, centrada em críticas ao sistema de justiça brasileiro, na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e em projeções de reconstrução institucional, moral e econômica para 2026. O pronunciamento, veiculado em vídeo e replicado em texto nas redes sociais, não faz referência direta a Rondônia, ao mandato parlamentar no estado ou a temas locais.
Logo no início da fala, o senador caracteriza 2025 como um período de dificuldades generalizadas. “2025 não foi um ano fácil, foi um ano duro para todos nós”, afirmou. Em seguida, associa o período a sentimentos de injustiça e violência institucional, destacando episódios que, segundo ele, marcaram o país. “Vimos e sentimos na pele a dor da injustiça, a dor da violência institucional”, disse.
Ao longo do pronunciamento, Marcos Rogério faz referência a condenações judiciais e seus efeitos sobre indivíduos e famílias. “Vimos inocentes condenados, famílias separadas, exiladas, distante de sua própria pátria”, declarou, acrescentando que, em sua avaliação, houve uso do sistema de justiça como instrumento político. “Vimos o uso do sistema de justiça como um instrumento de perseguição”, afirmou.
O ponto central da mensagem é a menção direta ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O senador afirma que Bolsonaro teria sido tratado como criminoso e preso político, além de afastado do processo eleitoral. “Vimos Jair Bolsonaro, um ex-presidente da república, tratado não como adversário político, mas como criminoso, como preso político, retirado do processo eleitoral, num cenário que envergonha a democracia e alerta o Brasil e o mundo”, disse.
Além das críticas institucionais, Marcos Rogério também aborda a situação econômica do país, relacionando-a ao impacto sobre as famílias brasileiras. Segundo ele, a crise econômica teria pressionado o orçamento doméstico e afetado quem trabalha e produz. “Vimos também a crise econômica bater a porta, pesar sobre o orçamento das famílias, sobre quem trabalha, produz e sustenta o nosso país”, afirmou.
Na parte final da fala, o senador adota um tom de encorajamento e esperança, afirmando que, apesar das dificuldades, o país segue em frente. “Mas, apesar de tudo isso, nós seguimos firmes e de pé, com saúde, com fé e com muita esperança”, declarou. Ele também associou a resistência à convicção pessoal. “Porque quem tem convicção, quem conhece o caminho certo, não perde e não se rende à injustiça. Quem ama o Brasil, não desiste”, disse.
Ao projetar o ano seguinte, Marcos Rogério afirmou que 2026 será marcado por mudanças e reconstrução. “2026 será um ano de superação, de novos rumos, de reconstrução, reconstrução moral, institucional e econômica”, declarou. O discurso foi encerrado com referências religiosas e votos de paz e esperança. “Que Deus abençoe sua família, que Deus renove as nossas forças, Deus não perde o controle da história. E o Brasil ainda viverá dias de justiça e esperança”, afirmou, concluindo com votos de “um 2026 de paz, amor e esperança”.
O texto publicado pelo senador em suas redes sociais reforça os mesmos pontos do pronunciamento em vídeo. Na postagem, Marcos Rogério resume 2025 como um ano difícil, marcado por injustiças, perseguições, separação de famílias e impactos econômicos. “Vimos injustiças, perseguições, famílias separadas e a democracia sendo ferida. Vimos a economia pesar no bolso de quem trabalha e produz. Foi um ano que deixou marcas”, escreveu. Na sequência, reiterou a mensagem de resistência e projeção para o próximo ano. “Mas seguimos de pé. Com fé, coragem e convicção. Quem ama o Brasil não se rende. 2026 será de reconstrução e esperança. Deus não perde o controle da história”.
Tanto na fala quanto no texto, não há menção direta a Rondônia, a ações do mandato no estado, a pautas regionais ou a questões específicas da população rondoniense, concentrando-se o conteúdo exclusivamente em temas de alcance nacional, político-institucional e ideológico.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!