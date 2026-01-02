ELEIÇÕES 2026

Mensagem de Ano-Novo de Marcos Rogério ignora Rondônia, mas tem apelo político com citação a Bolsonaro e presos do 8 Janeiro

Pronunciamento divulgado nas redes sociais concentra-se em críticas ao sistema de justiça, defesa de Jair Bolsonaro e projeções nacionais para 2026, sem menções a pautas estaduais