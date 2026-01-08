Marcos Rocha assegura quase R$ 38 milhões para reforçar a segurança pública em Rondônia

Publicada em 08/01/2026 às 08h57
O governador de Rondônia, Marcos Rocha garantiu cerca de R$ 38 milhões para investimentos na segurança pública de Rondônia em 2026, consolidando a área como uma das prioridades centrais de sua gestão. Os recursos são provenientes do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) e serão destinados ao fortalecimento das ações de combate à criminalidade, prevenção de incêndios e ampliação do policiamento ostensivo em todo o estado.
INVESTIMENTOS
O valor estimado para Rondônia é de aproximadamente R$ 37,9 milhões, conforme a Portaria MJSP nº 1.083, de 18 de dezembro de 2025, que define os critérios de repasse aos estados para o exercício de 2026. Os investimentos previstos incluem capacitação profissional, aquisição de equipamentos tecnológicos e modernização das estruturas operacionais das forças de segurança.
Para Marcos Rocha, o aporte reforça o compromisso assumido com a população rondoniense desde o início de sua gestão. “Esses recursos representam um reforço importante para fortalecer as ações de combate à criminalidade em todo o estado. Com planejamento e responsabilidade, estamos garantindo melhores condições de trabalho às forças de segurança e mais proteção à população rondoniense”, ressaltou o governador.
RESULTADOS CONCRETOS
Em 2025, sob a condução do governador Marcos Rocha, Rondônia executou mais de R$ 39 milhões em investimentos na área da segurança pública, promovendo avanços expressivos na estrutura e na capacidade operacional das corporações. Entre as ações realizadas estão a manutenção do Centro de Formação e Treinamento do Corpo de Bombeiros, em Porto Velho, do quartel do Corpo de Bombeiros em Machadinho do Oeste e do Centro de Inteligência da Polícia Militar, na capital.
Os recursos também viabilizaram a aquisição de viaturas para a Polícia Militar e Polícia Civil, câmeras corporais, drones, equipamentos de informática, além de ferramentas de investigação e equipamentos periciais, fortalecendo o trabalho integrado das forças de segurança e ampliando a proteção aos cidadãos rondonienses.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!