Durante 50 dias, o Parque da Cidade serviu como uma imensa vitrine, onde quase 900 mil pessoas tiveram a oportunidade de conhecer e consumir dezenas de produtos e serviços oferecidos em uma verdadeira cidade natalina montada dentro da estrutura que abrigou a edição 2025 do Natal Porto Velho Luz - Uma Cidade Encantada.
Foram mais de R$ 4 milhões movimentados durante o evento, um dado que evidencia o grande potencial econômico e comercial das festas populares realizadas na capital rondoniense. O resultado representa um feito histórico, jamais alcançado em outras ações dessa natureza ao longo das últimas décadas.
O prefeito Léo Moraes esteve presente no último dia da festa e celebrou os números que, segundo ele, movimentam a economia e geram oportunidades de emprego temporário e negócios criativos, garantindo mais renda à população.
“Esses dados são motivo para comemoração, afinal representam o aquecimento e a ativação da economia, tanto do mercado formal quanto do informal, dos autônomos, além dos setores gastronômico e hoteleiro. É dinheiro circulando no bolso dos porto-velhenses, mais valorização do nosso povo e respeito à nossa cidade”, declarou Léo Moraes.
Segundo o presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur), Bruno Holanda, o montante movimentado no comércio do Natal Luz é resultado da passagem de aproximadamente 900 mil pessoas pelas atrações oferecidas no Parque da Cidade, que contou com estruturas inéditas já disponibilizadas pelo poder público municipal.
“Esse evento contou com a participação massiva de pessoas de várias regiões do estado de Rondônia e até de outros estados, como Acre, Mato Grosso e Amazonas, que trouxeram suas famílias e seus recursos. Foram mais de R$ 4 milhões consumidos pela população durante o evento. Por isso, nos despedimos do Natal Luz com muita alegria”, afirmou Bruno Holanda.
O comércio
Com uma estrutura que incluiu a montagem de uma vila gastronômica, além da disponibilização de espaços para comerciantes informais e outros empreendimentos, o Natal Luz foi encerrado com a sensação de dever cumprido por parte dos comerciantes, que além de faturar, também divulgaram seus negócios.
A comerciante Joelma Ferreira agradeceu a oportunidade concedida aos empreendedores e destacou que, durante os dias do evento, conseguiu conquistar novos clientes. Ela avaliou como muito positivo o faturamento obtido com a venda de pastéis, cachorro-quente, entre outras delícias culinárias.
“Foi uma grande oportunidade concedida aos pequenos empreendedores, que puderam apresentar seus produtos a muitas pessoas. Gostaríamos que fossem realizados mais eventos como esse e que o prefeito continue dando oportunidade para mais pequenos comerciantes”, destacou Joelma Ferreira.
Especialista na culinária típica da região Norte, Bruno Barros afirmou que o movimento foi intenso no Parque da Cidade. Segundo ele, o prato mais consumido em seu estabelecimento foi o tacacá, com a venda de mais de 500 cuias da iguaria regional.
“Graças a Deus, o movimento foi muito bom. Esperamos que a Prefeitura de Porto Velho continue realizando ações como essa, dando oportunidade para que possamos ampliar a venda dos nossos produtos”, resumiu Bruno Barros.
A Prefeitura de Porto Velho seguirá com uma intensa agenda de eventos ao longo de todo o ano de 2026.
