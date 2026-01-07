Lixeiras pet são instaladas em pontos de grande circulação em Porto Velho

Publicada em 07/01/2026 às 16h42
Viver em comunidade exige, acima de tudo, respeito aos direitos de cada cidadão, além do cuidado individual e coletivo com as regras de convivência e bem-estar. Atenta a essa realidade, a Prefeitura de Porto Velho deu início à implantação de lixeiras específicas para o descarte de dejetos de animais domésticos.
Cada vez mais presentes no cotidiano das famílias porto-velhenses, os pets acompanham seus tutores dentro e fora de casa. Diante disso, a administração municipal identificou a necessidade de instalar esses equipamentos, que inicialmente estarão disponíveis em áreas de grande circulação de pessoas, como o Espaço Alternativo, o Skate Parque e o Parque Circuito.
Além das lixeiras, sacolas descartáveis serão disponibilizadas para a coleta dos dejetos, acopladas aos equipamentos, proporcionando mais praticidade aos tutores e mais tranquilidade para quem frequenta esses espaços públicos.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, a iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura com a limpeza urbana e a causa animal, dois pilares diretamente ligados à qualidade de vida e à zeladoria da cidade. “Inauguramos a primeira clínica de bem-estar animal, adquirimos toneladas de ração, instalamos comedouros e bebedouros, realizamos ações de castração e muito mais".
Atenta aos detalhes que fazem a diferença no dia a dia da população, a Prefeitura de Porto Velho segue avançando rumo a uma cidade mais limpa, organizada e acolhedora para todos.
