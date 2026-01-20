“Levei a culpa, e até hoje muita gente não me suporta”, diz Solange Almeida sobre saída do Aviões do Forró

Publicada em 20/01/2026 às 11h01
Durante entrevista ao Sem Censura, da TV Brasil, exibido nesta segunda-feira (19), Solange Almeida revelou detalhes inéditos sobre os bastidores de sua saída do Aviões do Forró, ocorrida em 2017. Segundo a cantora, a decisão não partiu dela e foi consequência de um mal-entendido envolvendo um projeto comemorativo de seus 25 anos de carreira.
Solange explicou que pretendia lançar um trabalho paralelo ao grupo, sem qualquer intenção de romper com a banda. “Eu dizia: ‘vou gravar um trabalho agora, que é um trabalho paralelo ao Aviões e que eu vou comemorar os meus 25 anos de carreira’”, relatou. Apesar das explicações, a ideia passou a ser interpretada como um desejo de seguir carreira solo. “Criou-se um movimento de que Solange ia para carreira solo, só que em momento algum me passou pela cabeça”, afirmou.
O assunto ganhou força nos bastidores e chegou ao conhecimento de Xand Avião, que questionou diretamente a parceira de palco. “Ele me ligou e perguntou se eu realmente ia sair da banda. Eu disse: ‘Não, eu não pretendo sair’”, contou. Ainda assim, segundo Solange, a situação evoluiu para uma reunião em que foi apresentada uma decisão drástica: “O Aviões não continua sem um dos dois. Ou fica você, ou fica ele. Ou não fica nem você, nem ele”.
A cantora relatou que, inicialmente, ficou acertado que a banda seguiria até outubro de 2017, quando completaria 15 anos, antes de um possível encerramento. No entanto, o acordo não foi cumprido. “Em dezembro, me chamaram e me disseram que eu estava fora da banda”, disse.
Ao buscar uma forma de comunicar o desligamento ao público, Solange tentou organizar um anúncio oficial. “Eu disse: ‘Bonfim, eu estou fora da banda. Me arruma um meio de falar isso, para que todo mundo saiba de uma vez só’”, relembrou, referindo-se ao responsável pela comunicação do grupo à época. O plano era dar a declaração ao Fantástico, da TV Globo.
Segundo a artista, a estratégia acabou se voltando contra ela. “Me pegaram no hotel, me colocaram dentro de um quarto, junto com Xand, e disseram: ‘vocês vão dizer isso aqui’”, afirmou. Foi nesse contexto que gravou a fala pública assumindo a decisão. “Tive que dizer que eu estava saindo da banda, mas a história não foi essa. Eu levei a culpa, e até hoje muita gente não me suporta por causa disso”, concluiu.
Na entrevista exibida pelo Fantástico em 2017, Solange havia declarado: “Esse é o momento certo. Foi tudo pensado com muita responsabilidade. Quando eu vi que era a hora, disse: ‘agora é a vez de voar sozinha’”. Agora, anos depois, a cantora afirma que aquela versão não refletiu o que realmente ocorreu nos bastidores do grupo.
“Eu tive que dizer que eu estava saindo da banda, mas a história não foi essa”@SolangeAlmeida esclarece como aconteceu a sua saída do ‘Aviões do Forró’.#SemCensura pic.twitter.com/g7zHIUlQk5 — TV Brasil (@TVBrasil) January 19, 2026
