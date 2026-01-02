Publicada em 02/01/2026 às 08h51
Agora, as Unidades Básicas de Saúde contam com a inserção do anticoncepcional intradérmico, um método contraceptivo moderno e eficaz, oferecido gratuitamente pelo SUS.
O que é o anticoncepcional intradérmico?
É um implante subcutâneo de longa duração, com eficácia de até 3 anos. Indicado para mulheres e adolescentes (a partir dos 14 anos) ou com contraindicação a outros métodos.
Os procedimentos já estão sendo realizados em algumas UBS do município, com acompanhamento médico, equipe capacitada, acolhimento e sigilo.
Quer saber se você pode usar o método?
Procure a UBS mais próxima, agende sua consulta e passe pela avaliação com os profissionais da unidade.
Este é mais um compromisso da Prefeitura de Ji-Paraná com o cuidado, a autonomia e o acesso das mulheres ao planejamento reprodutivo com segurança.
