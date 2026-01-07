Janeiro Roxo reforça conscientização e combate à hanseníase em Ji-Paraná

Publicada em 07/01/2026 às 14h18
Durante o mês de janeiro, a Prefeitura de Ji‑Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, intensifica as ações de conscientização e orientação à população sobre a hanseníase, dentro da campanha Janeiro Roxo, dedicada à prevenção, diagnóstico precoce e combate à doença.
A hanseníase é uma doença infecciosa crônica, causada por bactéria, que atinge principalmente a pele e os nervos periféricos. Apesar de ter tratamento gratuito e disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o diagnóstico tardio ainda é um dos principais desafios, o que reforça a importância da informação e da busca por atendimento logo nos primeiros sinais.
Entre os principais sinais e sintomas da hanseníase estão manchas claras, avermelhadas ou escuras na pele com alteração de sensibilidade, formigamento ou dormência em braços e pernas, diminuição da força muscular e, em alguns casos, dor ou espessamento dos nervos.
Ao longo do mês de janeiro, as equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e os Agentes Comunitários de Saúde realizam um trabalho intensificado de orientação junto à população. As ações incluem conversas educativas, esclarecimento de dúvidas durante os atendimentos e visitas domiciliares, com foco em explicar o que é a doença, como identificar os sintomas e quando procurar atendimento médico.
A Secretaria Municipal de Saúde reforça que, ao perceber qualquer sinal suspeito, a população deve procurar a UBS mais próxima para avaliação. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar complicações, interromper a transmissão e garantir a cura.
A campanha Janeiro Roxo reforça o compromisso do município com a promoção da saúde, a prevenção de doenças e o cuidado contínuo com a população, fortalecendo o acesso à informação e aos serviços de saúde em Ji-Paraná.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!