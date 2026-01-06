Janeiro Branco: Judiciário de Rondônia estimula cuidados com a saúde mental

Publicada em 06/01/2026 às 17h01
Internacionalmente dedicado à conscientização sobre a importância do cuidado psicológico, janeiro é um período simbólico para estimular reflexões, práticas de autocuidado e ações de prevenção aos adoecimentos emocionais. Durante o mês, o Tribunal de Justiça de Rondônia desenvolverá várias iniciativas que promovem informação, suporte e acolhimento, contribuindo significativamente para o bem-estar no ambiente de trabalho e fortalecendo as políticas de valorização de pessoal.
A programação é organizada pela Divisão de Saúde e Bem-estar Organizacional (Disau) do TJRO, com atividades voltadas à promoção da saúde física, mental, social, familiar e espiritual, bem como de sensibilização do público interno para o autocuidado. Assim como nos anos anteriores, as ações serão tanto presenciais como virtuais, e visam ampliar a conscientização sobre a importância da saúde mental para uma vida plena e equilibrada.
Entre as atividades, estão: acolhimento, palestras, rodas de conversa, vídeos institucionais e oficinas, de modo a possibilitar a participação de magistrados(as), servidores(as) e estagiários(as) de todas as comarcas. A abertura oficial da campanha está prevista para o dia 14 de janeiro (quarta-feira) e o cronograma completo será divulgado nos próximos dias.
BemJud
A Campanha Janeiro Branco em 2026 encontra-se alinhada ao Programa BemJud, institucionalizado pelo Ato Conjunto n. 14/2025-PR-EMERON. O programa objetiva o fortalecimento da gestão integrada do bem-estar psicossocial, criação de condições favoráveis à promoção de ambiente laboral saudável e acolhedor, bem como ampliação da capacidade de prevenção e diagnóstico em saúde mental e econômico-social.
“O Janeiro Branco é uma campanha nacional voltada à conscientização sobre a importância da saúde mental, incentivando a reflexão, o diálogo e a adoção de práticas de cuidado emocional para todo o ano”, afirma a diretora da Disau, enfermeira Rosana Feitosa. “A ação faz parte do Programa BemJud, que reafirma o compromisso institucional com a promoção do bem-estar biopsicossocial, a prevenção do adoecimento mental e a valorização das pessoas, contribuindo para um ambiente de trabalho mais saudável, humanizado e sustentável”, completa a servidora.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!