IPTU em dia garante mais saúde, educação e infraestrutura em Porto Velho

Publicada em 07/01/2026 às 10h58
Cada boleto de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) pago representa um retorno direto para a população de Porto Velho. O imposto arrecadado pelo município é transformado em serviços públicos que fazem parte da rotina dos moradores, como atendimento na saúde, manutenção das escolas, iluminação pública e limpeza urbana.
Os recursos arrecadados com o IPTU são fundamentais para o funcionamento da cidade. Na área da saúde, o imposto contribui para a manutenção das unidades básicas, aquisição de insumos e melhoria no atendimento. Na educação, os valores auxiliam na manutenção das escolas, no transporte escolar e na valorização dos profissionais. Já na infraestrutura, os recursos são aplicados em pavimentação, drenagem, manutenção de vias, praças e espaços públicos.
O secretário municipal de Economia, Ari Carvalho, enfatizou que o pagamento é fundamental para o desenvolvimento de Porto Velho. “Nós temos uma série de benefícios que estão agregados aos valores, eles são significativos para que se possa ofertar obras, serviços, escolas, hospitais.”
DO IMPOSTO AO BENEFÍCIO
A emissão dos boletos do IPTU, da TRSD e da Cosip pode ser feita de forma online, pelo Portal de Serviços da Prefeitura, ou presencialmente nos postos de atendimento da Secretaria Municipal de Economia (Semec); no atendimento digital, o contribuinte evita filas e resolve tudo sem sair de casa, bastando acessar o portal, selecionar a opção IPTU/TRSD, informar os dados solicitados e gerar o boleto em poucos minutos, podendo escolher entre pagamento em cota única ou parcelado, com o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) sendo quitado em bancos autorizados ou aplicativos bancários.
Já para quem prefere atendimento presencial ou precisa de orientação, os postos da Prefeitura, distribuídos em diferentes regiões da cidade, funcionam de segunda a sexta-feira, durante o horário comercial, garantindo acesso e suporte à população.
DESCONTOS
Como incentivo ao pagamento antecipado, os contribuintes que quitarem o IPTU em cota única até o dia 5 de fevereiro de 2026 garantem 10% de desconto. Já os pagamentos realizados entre 6 de fevereiro e 5 de março contam com 5% de desconto. Também é possível parcelar o imposto em até dez vezes, sem desconto, com a primeira parcela vencendo na mesma data da cota única. Após o dia 6 de abril, os valores passam a sofrer juros e encargos legais.
A Prefeitura reforça que manter o IPTU em dia é uma forma direta de exercer a cidadania. Ao pagar o imposto, o contribuinte ajuda a transformar arrecadação em benefícios concretos, fortalecendo os serviços públicos e promovendo melhorias contínuas para toda a população de Porto Velho.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!