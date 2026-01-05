Investimentos do governo melhoram trafegabilidade da Rodovia-464, em Tarilândia

Publicada em 05/01/2026 às 11h29
A intervenção, realizada pelo DER-RO, tem como objetivo preservar o pavimento, aumentando a vida útil da via e oferecendo mais segurança e conforto aos usuários
O governo de Rondônia está executando 4 quilômetros de microrrevestimento asfáltico na RO-464, no distrito de Tarilândia, município de Jaru. A rodovia é um importante eixo de mobilidade para moradores, produtores rurais e comerciantes da região.
A intervenção, realizada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), tem como objetivo preservar o pavimento, aumentando a vida útil da via e oferecendo mais segurança e conforto aos usuários. O microrrevestimento é uma técnica moderna, que sela a superfície da pista e melhora a via para todos que a utilizam.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o investimento reforça o compromisso da gestão com a infraestrutura viária, inclusive nos distritos. “Estamos trabalhando para levar melhorias não apenas às grandes rodovias, mas também às vias que passam dentro das cidades e distritos. A RO-464 é fundamental para Tarilândia, e esse microrrevestimento garante mais segurança, qualidade de vida e desenvolvimento para a população local”, salientou.
De acordo com o diretor-geral adjunto do DER-RO, Anderson Dias, a obra segue rigorosamente os critérios técnicos. Ele ressaltou que o serviço contribui diretamente para a conservação da rodovia. “O microrrevestimento é uma solução eficiente, que protege o pavimento existente e evita intervenções mais complexas no futuro. É um trabalho planejado, executado com qualidade e pensado para atender quem utiliza essa rodovia todos os dias”, explicou.
MAIOR DURABILIDADE
O coordenador de Usinas de Asfalto (Cousa), Lucas Albuquerque, destacou o ritmo intenso dos trabalhos e a qualidade dos materiais empregados. “A carreta de microrrevestimento está trabalhando para entregar um material bom para todos, com equipe dedicada e material de alta performance. Utilizamos insumos de qualidade, o que garante um acabamento superior, maior durabilidade e um resultado visível para quem trafega pela via.”
Quem está feliz com as obras é o morador Marcos de Oliveira, que comemorou a realização dos serviços feito em frente à sua residência. “A rodovia já estava boa, mas agora com esse microrrevestimento vai ficar melhor ainda. Além de melhorar o tráfego, valoriza a cidade, as casas e deixa Tarilândia com um visual muito mais bonito”, afirmou.
Com a execução do microrrevestimento na RO-464, o governo de Rondônia reforça o comprometimento com a manutenção da malha viária, promovendo mais segurança, desenvolvimento e qualidade de vida para a população de Tarilândia e do município de Jaru.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!