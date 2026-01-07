Inscrições para concursos da Educação começam nesta quarta-feira,7, em Rondônia

Publicada em 07/01/2026 às 08h46
Começam nesta quarta-feira (7) as inscrições para dois concursos públicos promovidos pelo governo de Rondônia por meio da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep), com 2.800 vagas para Professor Classe C e 1.592 vagas para Técnico Educacional, somando provimento imediato e cadastro reserva, destinadas à atuação na rede estadual de ensino. Os certames atendem à Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e preveem oportunidades de nível médio e superior, com provas aplicadas em municípios de Rondônia.
EDUCAÇÃO PÚBLICA
As inscrições seguem até 9 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet, no link www.ibade.org.br. Os candidatos podem solicitar isenção da taxa de inscrição nos dias 8 e 9 de janeiro, com resultado previsto para divulgação ainda em janeiro. Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as seleções têm como objetivo reforçar o quadro efetivo da educação estadual, garantindo a continuidade dos serviços, o funcionamento das escolas e a melhoria do atendimento à população.
GESTÃO DE PESSOAS
Do total de vagas para Técnico Educacional, 746 são para Agente de Limpeza e Conservação, 571 para Agente de Alimentação e 275 para Agente de Atividades de Secretariado, distribuídas entre provimento imediato e cadastro reserva em diversas localidades do estado. Já o concurso para Professor Classe C oferece 2.800 vagas, contemplando graduações diversas, conforme a demanda da rede estadual de ensino.
Segundo o superintendente estadual de Gestão de Pessoas, Sílvio Luiz Rodrigues da Silva, a Segep coordena todo o processo com foco na transparência e eficiência. “A atuação da Segep garante concursos organizados, com critérios claros e alinhados às necessidades reais do estado, fortalecendo a gestão pública e a prestação de serviços à população”, afirmou.
Os concursos são promovidos pela Segep e executados pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). Todas as etapas, resultados e comunicados oficiais devem ser acompanhados no site da banca organizadora e no Diário Oficial do Estado (DIOF).
CONFIRA OS EDITAIS
Edital nº 1/2026/SEGEP-GCP – Professor Classe C – Graduações Diversas
Edital nº 2/2026/SEGEP-GCP – Técnico Educacional (Agente de Limpeza e Conservação, Agente de Alimentação e Agente de Atividades de Secretariado)
SERVIÇO
Inscrições: 7 de janeiro a 9 de fevereiro de 2026
Pedido de isenção: 8 e 9 de janeiro de 2026
Provas objetivas:
8 de março de 2026 – Professor Classe C e Técnico Educacional (Agente de Alimentação)
15 de março de 2026 – Técnico Educacional (Agente de Limpeza e Conservação e Agente de Atividades de Secretariado)
Comentários
Seja o primeiro a comentar!