Inscrições do Minha Casa Minha Vida começam hoje em Rolim de Moura

Publicada em 07/01/2026 às 14h49
Começam nesta terça-feira (7) as inscrições para o Programa Minha Casa Minha Vida – FAR em Rolim de Moura, conforme edital publicado pela Comissão Municipal de Habitação Urbana (CMHU). O processo é voltado à seleção de famílias para o Residencial Rolim Melhor, que contará com 150 unidades habitacionais no município .
De acordo com o edital, as inscrições seguem até o dia 22 de janeiro de 2026 e serão realizadas exclusivamente de forma online, por meio do site oficial do Cadastro Habitacional do Município: cadastrohabitacional.rolimdemoura.ro.gov.br .
Quem pode se inscrever
Podem participar famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.850,00, enquadradas na Faixa Urbano 1, que residam em Rolim de Moura há pelo menos cinco anos e não possuam imóvel próprio nem tenham sido beneficiadas anteriormente por programa habitacional com unidade completa. Também é obrigatória a inscrição e atualização do CadÚnico, com dados atualizados nos últimos 24 meses .
O edital prevê ainda critérios de hierarquização e priorização, como famílias chefiadas por mulheres, presença de idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, entre outros fatores sociais .
Atendimento presencial para orientação
Durante o período de inscrições, a Prefeitura disponibilizará atendimento presencial para esclarecimentos no Centro de Convivência dos Idosos (CCI), localizado na Avenida Manaus, nº 5477, Centro, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30 .
O prefeito Aldo Júlio destacou a importância do início das inscrições e reforçou o compromisso da gestão com a política habitacional. “O início das inscrições do Minha Casa Minha Vida representa mais um passo importante no nosso compromisso de reduzir o déficit habitacional em Rolim de Moura. Estamos trabalhando para garantir que as famílias que realmente precisam tenham acesso à moradia digna, com um processo transparente e justo.”
A secretária municipal de Assistência Social, Sandra Miranda, orienta os interessados a redobrarem a atenção no preenchimento dos dados. “É fundamental que as famílias preencham todas as informações com cuidado e verifiquem se o CadÚnico está atualizado. Nossa equipe estará disponível no CCI para orientar e tirar dúvidas, garantindo que ninguém fique de fora por falta de informação.”
Próximas etapas
Após o encerramento das inscrições, o sistema fará a pré-classificação, e até 300 famílias serão convocadas para a fase de análise documental. A lista de pré-selecionados será publicada nos meios oficiais do município, seguindo os critérios estabelecidos no edital .
A Prefeitura reforça que não haverá possibilidade de correção dos dados após a inscrição, sendo responsabilidade do candidato a veracidade das informações prestadas.
