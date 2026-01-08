Inovação, governança e fortalecimento institucional evidenciam Rondônia entre melhores gestões públicas do país

Publicada em 08/01/2026 às 10h29
Rondônia é colocado em mais uma posição de destaque no cenário nacional, sendo o primeiro estado da Região Norte a avançar para o Nível 2 do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM)
Ao longo de seis anos, o governo de Rondônia consolidou um conjunto de ações que mudou a forma como o estado planeja, fiscaliza, previne irregularidades e promove o acesso à informação. Entre 2019 e 2025, iniciativas de inovação, educação cidadã, governança e fortalecimento institucional colocaram Rondônia entre as melhores gestões públicas do país.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o estado alcançou resultados inéditos em transparência, integridade e gestão responsável. “A atuação em gestão pública é um dos pilares que garantem ao governo reconhecimento nacional e a confiança do cidadão. Seguimos trabalhando com responsabilidade, transparência e respeito ao recurso público, para que Rondônia continue sendo um exemplo para o Brasil”, salientou.
EDUCAÇÃO E CIDADANIA
Projeto tem como objetivo aproximar os estudantes da transparência e do controle social na gestão pública
O projeto Estudante Auditor tornou-se uma das iniciativas mais representativas da Controladoria-Geral do Estado (CGE). Por meio de metodologias práticas, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), alunos de escolas públicas vivenciam auditorias cívicas, aprendem sobre direitos e deveres, e avaliam serviços públicos do seu cotidiano.
Entre 2019 e 2025, o programa expandiu para múltiplos municípios, formou professores, capacitou monitores e aproximou milhares de jovens da cultura da integridade. Mais que um projeto educacional, tornou-se ferramenta estratégica de formação cidadã e de fortalecimento democrático.
LIDERANÇA NACIONAL
Durante a pandemia da Covid-19, a CGE implantou protocolos rigorosos de fiscalização, além de promover capacitações para o público em geral para atuar no monitoramento de compras emergenciais. Relatórios, boletins de gastos, painéis de transparência e auditorias contínuas elevaram Rondônia ao 1º lugar em rankings nacionais e internacionais de transparência relacionados à pandemia. A atuação combativa e técnica da Controladoria garantiu agilidade com controle, evitando desperdícios e fortalecendo a confiança da população.
CONQUISTAS E RECONHECIMENTO
Selo Diamante coloca Rondônia como referência para outros estados, incentivando a adoção de boas práticas
Rondônia passou a figurar entre os estados mais transparentes do Brasil. A CGE liderou processos que resultaram em prêmios e certificações como o Selo Diamante e o Selo Ouro, além de reconhecimentos da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e Transparência Internacional. As conquistas refletem a robustez dos mecanismos de informação, a maturidade da governança estadual e o compromisso com a transparência ativa e passiva, credenciando Rondônia como referência para outras unidades federativas.
INTEGRIDADE E CULTURA ÉTICA
A implantação do Programa Rondoniense de Integridade (Proin) marcou um avanço decisivo na prevenção de riscos de integridade e na institucionalização de boas práticas. A CGE conduziu oficinas, ações de sensibilização e orientações técnicas que resultaram na marca histórica de 100% de adesão ao programa por parte dos órgãos e entidades do Executivo, fortalecendo a ética na administração pública e criando ambientes institucionais mais responsáveis, confiáveis e transparentes.
MISSÃO INTERNACIONAL
Missão permitiu conhecer modelos avançados de administração pública e práticas de integridade
A Controladoria-Geral do Estado integrou a comitiva da Transparência Internacional em uma visita de estudo à Dinamarca, país reconhecido por possuir a menor percepção de corrupção do mundo. A missão permitiu conhecer modelos avançados de administração pública, práticas de integridade e estruturas de governança que consolidam o país como referência internacional. A visita integrou o Programa de Integridade dos Estados Brasileiros, coordenado pela Transparência Internacional com apoio do Projeto Diálogos Nórdicos, em parceria com as Embaixadas da Dinamarca e do Canadá. A participação reforçou o compromisso do governo de Rondônia em incorporar padrões internacionais e fortalecer sua política de integridade pública.
PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Com a abertura da primeira consulta pública voltada à auditoria no setor florestal, a CGE inaugurou uma nova fase do controle ambiental em Rondônia. A iniciativa envolveu o apoio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e da Transparência Internacional – Brasil, a maior Organização não governamental (ONG) de combate à corrupção do mundo, trazendo transparência à gestão florestal e ampliando mecanismos de prevenção a irregularidades. Foi um passo decisivo para o aprimoramento da governança em uma área estratégica para o desenvolvimento sustentável do estado.
MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS
Metodologia foi adaptada à realidade do setor público brasileiro, possibilitando diagnósticos precisos
A adoção de uma modernização dos processos de auditoria, somada ao lançamento do Sistema de Avaliação de Maturidade dos Controles Internos (Samci), representou uma revolução tecnológica na gestão pública. Com essas ferramentas, a CGE padroniza processos, aprimora diagnósticos e cria indicadores que orientam o aperfeiçoamento contínuo das unidades gestoras. A inclusão do controle interno rondoniense na era digital institui um novo patamar de profissionalismo e eficiência.
TRANSPARÊNCIA PASSIVA FORTALECIDA
A CGE ampliou e modernizou a transparência passiva por meio do novo Painel de Transparência Passiva e pela qualificação do Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC). Ao atingir 10 mil pedidos de acesso à informação respondidos, o governo de Rondônia consolidou uma política de comunicação clara, acessível e eficiente, garantindo ao cidadão o direito fundamental de saber como e onde os recursos públicos são aplicados.
GESTÃO DE RISCOS
Workshops, oficinas e regulamentações conduzidas pela CGE aprimoraram a governança das contratações públicas. As ações fortaleceram a gestão de riscos, qualificaram servidores e difundiram práticas que hoje são essenciais para contratações mais eficientes, econômicas e seguras. O impacto direto é a redução de falhas, prevenção a irregularidades e maior qualidade na execução de políticas públicas.
RECONHECIMENTO NACIONAL DE GESTÃO
CGE se tornou primeira controladoria da Região Norte a atingir Nível II do Modelo de Capacidade de Auditoria
A atuação da Controladoria contribuiu decisivamente para que as contas do governo de Rondônia fossem aprovadas em sucessivos exercícios, culminando no reconhecimento do estado como uma das referências nacionais em governança e responsabilidade fiscal. Os resultados refletem uma gestão alinhada às normas de compliance, auditoria moderna e planejamento estratégico, consolidando a imagem do estado perante órgãos de controle e instituições parceiras.
MARCO HISTÓRICO
A Controladoria-Geral do Estado alcançou um marco histórico ao conquistar o Nível II do Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM), reconhecido pelo Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci), com o apoio do Banco Mundial e de validadores externos de outras Controladorias do país. Com isso, a CGE se tornou a primeira controladoria da Região Norte a atingir esse patamar. O avanço reforça a maturidade dos processos de auditoria, a adoção de práticas modernas e o compromisso contínuo com a excelência na gestão pública. As ações destacadas também foram reconhecidas pela gestão estadual, que acompanha de perto o fortalecimento do controle interno e da transparência em Rondônia.
Segundo o controlador-geral do Estado, José Abrantes Alves de Aquino, “a CGE vem construindo uma trajetória sólida, pautada em inovação, capacitação e fortalecimento das instituições. As ações mostram o quanto evoluímos em governança, prevenção, tecnologia e diálogo com a sociedade. Nosso compromisso é seguir aprimorando cada processo, ampliando a transparência e fortalecendo a integridade para entregar um estado cada vez mais eficiente e confiável”, destacou.
Entre 2019 e 2025, a Controladoria-Geral do Estado de Rondônia consolidou um modelo de gestão baseado em transparência, inovação, controle social, integridade e tecnologia. O período marcou a construção de políticas duradouras, reconhecidas nacional e internacionalmente, que transformaram a administração pública rondoniense e reforçaram a confiança da sociedade no serviço público. A CGE-RO segue avançando, com foco em modernização, participação social e fortalecimento da ética na gestão, pilares essenciais para o desenvolvimento sustentável do Estado.
