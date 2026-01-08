Incentivo à doação de sangue é intensificado pelo governo de Rondônia com campanha digital durante período de férias
Por Gabriel Regis e Sara Lazarotto
Publicada em 08/01/2026 às 16h07
O incentivo à doação de sangue está sendo ampliado pelo governo de Rondônia durante o período de férias para a manutenção dos estoques de bolsas de sangue que atendem às necessidades da população. Durante o período, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), promove a campanha “Influ Sangue Bom”, com o objetivo de mobilizar influenciadores digitais para conscientizar e atrair mais doadores por meio das redes sociais.

No período de férias, é comum o número de doadores diminuir, devido a viagens, ao mesmo tempo em que a demanda aumenta por conta do fluxo nas estradas e possíveis riscos de emergências transfusionais em sinistros no trânsito, além das demandas de rotina e de pessoas em tratamento.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as ações de incentivo à doação são fundamentais e demonstram o comprometimento da gestão estadual com a saúde da população. “O gesto solidário ajuda a manter os estoques de sangue em níveis seguros. As doações asseguram o abastecimento seguro e contínuo do banco de sangue, fortalecendo os atendimentos e solicitações das unidades de saúde, e o governo tem trabalhado para ampliar o acesso à doação em todo o estado”, salientou.

A presidente da Fhemeron, Gabriele Gaspar, enfatizou que saúde e solidariedade caminham juntas neste momento. “Ser solidário com o próximo é algo muito importante, ainda mais quando vemos que os pacientes que precisam das doações são crianças, jovens e idosos. O gesto é um ato de amor que todos devemos ter em prol da vida.”

Para se tornar umREQUISITOS PARA DOAR doador, é necessário estar em boas condições de saúde; pesar acima dos 50kg; ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis); estar descansado e alimentado, além de comparecer a uma unidade da Fhemeron com um documento oficial com foto, e assim seguir as orientações da equipe técnica.

PONTOS DE COLETA NO ESTADO 

Porto Velho

Endereço: Rua Benedito de Souza, esquina com Avenida Jorge Teixeira

Telefone: (69) 9 8464-0125 (WhatsApp)

Atendimento: segunda a sexta, das 7h15 às 18h e sábado, das 7h15 às 12h

Ariquemes

Endereço: Rua Cassiterita, nº 3613, Bairro Centro

Telefone: (69) 99216-2238 (WhatsApp)

Atendimento: segunda a sexta, das 7h às 12h

Cacoal

Endereço: Avenida Malaquita, s/nº, Bairro Josino Brito (ao lado do Hospital Regional)

Telefone: (69) 98481-9766

Atendimento: segunda a sexta, das 7h15 às 12h

Ji-Paraná

Endereço: Rua Clóvis Arraes, nº 1440, Bairro Centro

Telefone: (69) 99287-1247 (WhatsApp)

Atendimento: segunda a sexta, das 7h15 às 12h

 Rolim de Moura

Endereço: Rua Tocantins, nº 3932, Bairro Planalto (ao lado do Hospital Municipal)

Telefone: (69) 99220-4362

Atendimento: segunda a sexta, das 7h15 às 12h30

Vilhena

Endereço: Avenida Jô Sato, nº 405, Bairro Jardim América

Telefone: (69) 99240-6211

Atendimento: segunda e sexta, das 7h às 12h

