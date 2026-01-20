Ieda Chaves destina R$ 500 mil em recursos estaduais para saúde e assistência social em Ariquemes

Publicada em 20/01/2026 às 13h40
O município de Ariquemes teve confirmada a destinação de R$ 500 mil em recursos estaduais voltados às áreas de saúde e assistência social, com repasses articulados pela deputada estadual Ieda Chaves em parceria com o vereador Erique Santos. Os valores foram anunciados como parte de ações direcionadas ao fortalecimento de serviços essenciais no município.
Do montante total, R$ 200 mil já foram empenhados e destinados ao pagamento da folha do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, especificamente do Centro-Dia da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). O recurso garante a manutenção das atividades da unidade e a continuidade do atendimento prestado a pessoas com deficiência e suas famílias.
Outro repasse, no valor de R$ 300 mil, teve o empenho confirmado e aguarda liberação financeira para execução. Segundo a deputada, a verba será utilizada para a realização de cirurgias urológicas, ampliando a oferta de procedimentos especializados e reduzindo a demanda reprimida na rede pública de saúde de Ariquemes.
Ao tratar da destinação dos recursos, Ieda Chaves destacou que o trabalho parlamentar tem sido direcionado para assegurar que os investimentos cheguem a áreas consideradas prioritárias, por meio de articulação com representantes locais e foco em ações de impacto direto na população do município.
