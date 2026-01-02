Homem é atacado a facadas em distribuidora de bebidas

Publicada em 02/01/2026 às 08h50
Um homem de 36 anos, conhecido pelo apelido de “Ceguinho”, foi preso na manhã desta quinta-feira (01) suspeito de tentativa de homicídio, em uma distribuidora de bebidas localizada na Avenida Jorge Teixeira com Rua José Camacho, no bairro Liberdade, em Porto Velho.
De acordo com informações apuradas, o suspeito e a vítima estavam consumindo bebidas alcoólicas quando tiveram um desentendimento que rapidamente evoluiu para agressão física. Durante a briga, o homem teria se armado com uma faca e atingido a vítima na região da barriga e das costas.
O Samu foi acionado e socorreu o rapaz ferido, que foi encaminhado ao Hospital João Paulo II, onde recebeu atendimento médico. Não há, até o momento, atualização oficial sobre seu estado de saúde.
Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou o suspeito dentro do estabelecimento, agindo de forma tranquila. A faca utilizada no crime foi localizada e apreendida. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.
