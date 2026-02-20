Ação itinerante do Cadastro Único atende comunidades do médio Madeira

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), continua com o serviço itinerante do Cadastro Único, por meio do projeto “Cadastro Único Mais Perto de Você”. A ação será realizada nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, na região do médio Madeira, contemplando as localidades de Cujubim Grande, Vila Calderita e Comunidade Aliança.
A iniciativa tem como objetivo atualizar os dados de famílias em situação de vulnerabilidade social, ampliando o acesso a programas e benefícios sociais do Governo Federal. Além das comunidades-sede, moradores de localidades adjacentes, como Bom Será, Brasileira, Cujubinzinho, Agrovilas e do Projeto de Assentamento Rio Madeira, também serão atendidos durante a ação.
Durante o atendimento, serão ofertados serviços de inclusão no Cadastro Único (CadÚnico), atualização cadastral, transferência de cadastro, além de informações e orientações sobre programas sociais. Para realizar o atendimento, é necessário apresentar documentos pessoais, como CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento e comprovante escolar, no caso de crianças e adolescentes.
CRONOGRAMA DA AÇÃO
Cujubim Grande
Data: 26 de fevereiro de 2026
Horários: 8h às 12h | 14h às 17h
Local: Escola Delgmar Moraes de Souza
Vila Calderita
Data: 27 de fevereiro de 2026
Horários: 8h às 12h | 14h às 17h
Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental Vale do Jamari
Comunidade Aliança
Data: 28 de fevereiro de 2026
Horários: 8h às 12h | 14h às 17h
Local: Escola Municipal Prof.ª Mércia Angélique Quédez de Oliveira
A ação do projeto “Cadastro Único Mais Perto de Você” busca facilitar o acesso da população ribeirinha e de áreas mais distantes aos serviço.
