Ação itinerante do Cadastro Único atende comunidades do médio Madeira

Por Adaides Batista

Publicada em 20/02/2026 às 16h23

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), continua com o serviço itinerante do Cadastro Único, por meio do projeto “Cadastro Único Mais Perto de Você”. A ação será realizada nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro, na região do médio Madeira, contemplando as localidades de Cujubim Grande, Vila Calderita e Comunidade Aliança.

A iniciativa tem como objetivo atualizar os dados de famílias em situação de vulnerabilidade social, ampliando o acesso a programas e benefícios sociais do Governo Federal. Além das comunidades-sede, moradores de localidades adjacentes, como Bom Será, Brasileira, Cujubinzinho, Agrovilas e do Projeto de Assentamento Rio Madeira, também serão atendidos durante a ação.

Durante o atendimento, serão ofertados serviços de inclusão no Cadastro Único (CadÚnico), atualização cadastral, transferência de cadastro, além de informações e orientações sobre programas sociais. Para realizar o atendimento, é necessário apresentar documentos pessoais, como CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento e comprovante escolar, no caso de crianças e adolescentes.

CRONOGRAMA DA AÇÃO

Cujubim Grande

Data: 26 de fevereiro de 2026

Horários: 8h às 12h | 14h às 17h

Local: Escola Delgmar Moraes de Souza

Vila Calderita

Data: 27 de fevereiro de 2026

Horários: 8h às 12h | 14h às 17h

Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental Vale do Jamari

Comunidade Aliança

Data: 28 de fevereiro de 2026

Horários: 8h às 12h | 14h às 17h

Local: Escola Municipal Prof.ª Mércia Angélique Quédez de Oliveira

A ação do projeto “Cadastro Único Mais Perto de Você” busca facilitar o acesso da população ribeirinha e de áreas mais distantes aos serviço.