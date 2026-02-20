Operação policial conduz três pessoas, apreende crack, arma e dinheiro

Por Pimenta Virtual

Publicada em 20/02/2026 às 13h50

Ação foi realizada na manhã de quinta-feira (19), no bairro Nova Pimenta, e resultou na condução de três pessoas à Delegacia.

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de aproximadamente meio quilo de crack, uma arma de fogo, balanças de precisão e dinheiro em espécie na manhã de quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026, no bairro Nova Pimenta, em Pimenta Bueno (RO).

Conforme Pimenta Virtual apurou, o imóvel alvo da diligência já vinha sendo monitorado pela Seção de Inteligência após denúncias de que funcionaria como ponto de venda de drogas, supostamente ligado à facção criminosa Comando Vermelho.

Durante a aproximação da equipe, um homem que saía da residência em uma motocicleta fugiu em alta velocidade. Antes de desaparecer, ele descartou uma porção de substância semelhante a crack. Em seguida, outro suspeito foi abordado no portão do imóvel, sendo localizada com ele uma pequena porção de maconha.

No quintal da residência, os policiais encontraram cerca de 500 gramas de substância análoga a crack enterrada, dividida em porções já embaladas. Também foram apreendidas duas balanças de precisão e embalagens plásticas do tipo zíper, geralmente utilizadas para o fracionamento e comercialização de entorpecentes.

Além das drogas, foram recolhidos valores em dinheiro trocado e aparelhos celulares. Durante as buscas no interior do imóvel, uma espingarda sem numeração aparente foi encontrada em um dos quartos. Segundo a polícia, a presença da arma em local associado ao tráfico representa risco à segurança pública.

Três pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil do município, juntamente com todo o material apreendido. O caso segue sob investigação e poderá resultar em indiciamentos por tráfico de drogas, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo.