Câmara Setorial do Cacau se reúne em Porto Velho para debater desafios e fortalecer o setor no estado

Por Midian Mascarenhas

Publicada em 20/02/2026 às 16h09

O governo de Rondônia realizou, na quinta-feira (19), a 1ª Reunião Ordinária da Câmara Setorial do Cacau, em Porto Velho, na sala de reuniões da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), em Porto Velho. O encontro marcou um momento importante de organização e fortalecimento do setor do cacau, reunindo representantes do setor produtivo, instituições parceiras e órgãos públicos ligados à cadeia produtiva do cacau para debater pautas prioritárias para o desenvolvimento da atividade no estado.

Durante a reunião foi eleita a nova diretoria da Câmara Setorial do Cacau e discutidos temas prioritários para o fortalecimento da cadeia produtiva, entre os quais, destacou-se a proposta de alteração da data comemorativa estadual, atualmente articulada entre a Seagri e a Câmara Setorial. Considerando que o Dia Nacional do Cacau é comemorado em 26 de março, data que marca o período da colheita, foi deliberada a possibilidade de se transferir a comemoração da colheita estadual para o dia 27 de março, a fim de promover maior conexão entre a data nacional e a estadual.

A proposta segue em debate e deverá ser devidamente encaminhada após consenso entre as instituições envolvidas. Também foi discutida a ampliação da inserção do cacau e de seus derivados nas compras institucionais. A medida visa fortalecer o mercado local, ampliar oportunidades e garantir maior geração de renda para associações e cooperativas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do setor cacaueiro.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a união entre governo e setor produtivo é fundamental para impulsionar o crescimento da cadeia do cacau. “O governo tem trabalhado no apoio ao produtor rural e criando condições para que Rondônia avance cada vez mais na produção de qualidade. O diálogo com o setor é essencial para construirmos políticas públicas eficientes e gerar ainda mais oportunidades e renda. Valorizamos quem está no campo, reconhecendo o esforço diário desses profissionais e assegurando políticas públicas que promovam mais renda, dignidade e desenvolvimento para as famílias rurais”, salientou.

Segundo a superintendente executiva da Associação dos Cacauicultores e Chocolateiros de Rondônia (Cacauron), Deborah Regina, a união dos atores da cadeia produtiva visa formas de promover a melhoria no preço do cacau de Rondônia, como também fortalecer as ações de assistência técnica, qualidade e segurança fitossanitária, que são pilares para a competitividade do cacau rondoniense no mercado nacional e internacional.

O secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, destacou que a Câmara Setorial é um espaço essencial para a construção coletiva e, também para o enfrentamento dos desafios do setor, como a baixa no preço das amêndoas de cacau. “A Câmara é um ambiente de diálogo e construção, por isso precisamos agir com objetividade, ouvir as demandas do setor e transformar essas discussões em ações práticas. O foco é fortalecer toda a cadeia produtiva do cacau, buscar alternativas diante da baixa no valor das amêndoas e valorizar o trabalho dos produtores.”