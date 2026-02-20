Bonner assume Globo Repórter em temporada com cenário novo e reportagens de Nova York
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 20/02/2026 às 16h18
A partir desta sexta-feira (20), o Globo Repórter passa por uma reformulação que inclui mudanças na apresentação e no formato. William Bonner estreia no comando da atração ao lado de Sandra Annenberg, marcando o início de uma fase com estúdio repaginado e maior uso de recursos visuais.

A nova temporada aposta em uma abordagem considerada mais próxima do público. O primeiro tema leva o programa a Nova York, com reportagens que mostram a cidade sob perspectivas além dos cartões-postais tradicionais.

Quem conduz esse olhar inicial é o correspondente Nilson Klava, que faz sua estreia na atração. A cobertura especial será dividida em duas edições, previstas para os dias 20 e 27 de fevereiro.

O projeto reúne ainda jornalistas que atuam fora do Brasil, como Sandra Coutinho, Jorge Pontual, Candice Carvalho, Guga Chacra e Guilherme Pereira, que apresentam locais conectados às suas experiências profissionais no exterior.

Durante a divulgação da estreia, Sandra comentou a chegada do novo parceiro. “Estou super ansiosa com a nossa nova temporada. Recebo feliz o meu novo parceiro de apresentação e também o repórter Nilson Klava, que faz sua estreia com reportagens no programa”, afirmou.

Bonner destacou o ineditismo da experiência. “É o meu primeiro Globo Repórter e o primeiro do Klava também. Essa estreia dupla tem o carinho acolhedor da Sandra, minha amiga de décadas, e ainda nos leva a viver uma aventura guiada por ele. É muita novidade junta. Um prazer imenso para mim”, declarou.

A reformulação representa a primeira vez que Bonner assume oficialmente a apresentação do programa, que mantém a proposta de reportagens especiais com foco internacional nesta abertura de temporada.

