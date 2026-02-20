Servidores da prefeitura são capacitados sobre a

Por João Paulo Prudêncio

Instituída após a morte do menino Lucas Begalli Zamora, a Lei Federal nº 13.722/2018, conhecida como Lei Lucas, reforça a obrigatoriedade de capacitação em primeiros socorros para profissionais da educação. Em Porto Velho, a Prefeitura vem cumprindo a legislação por meio de ações realizadas pela empresa Total Life, responsável pela gestão da saúde ocupacional dos servidores municipais.

A legislação determina que parte dos professores e funcionários das instituições de ensino seja treinada para agir preventivamente em situações de emergência até a chegada de atendimento médico especializado.

Na manhã desta sexta-feira (20), servidores da Secretaria Municipal de Educação (Semed), entre professores, orientadores e demais colaboradores, participaram de um curso de primeiros socorros, combate a princípios de incêndio e atendimento em casos de engasgo em crianças. A capacitação foi realizada no Teatro Banzeiros, localizado na região central da capital.

De acordo com o técnico em segurança do trabalho, Thiago Gomes de Oliveira, a iniciativa fortalece a segurança no ambiente escolar, garantindo que as unidades contem com profissionais preparados para agir em situações de urgência.

“Esse treinamento oferece noções sobre como realizar o primeiro atendimento em casos de cortes, engasgos ou desmaios. Estamos compartilhando esse conhecimento para que todos possam aplicar nas suas unidades de ensino”, destacou.

A Prefeitura de Porto Velho segue comprometida com a segurança no ambiente escolar e com a proteção da comunidade, investindo na prevenção de acidentes e na qualificação contínua dos profissionais para situações de emergência.