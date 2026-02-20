Esposa de Eduardo Costa afirma que cantor pediu que ela parasse de trabalhar fora: “Meu mundo caiu”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/02/2026 às 16h00

A empresária Mariana Polastreli, 37 anos, afirmou nas redes sociais que decidiu mudar completamente sua rotina profissional depois de iniciar o relacionamento com o cantor Eduardo Costa, 47. Segundo ela, a decisão ocorreu após um pedido feito pelo artista ainda no começo do namoro.

Em vídeos publicados no Instagram na última quinta-feira (19), Mariana relatou que, durante mais de uma década, administrou duas lojas físicas e acumulava diversas funções: compras, curadoria de peças, vendas online, atendimento ao público, gestão das redes sociais e até atuação como modelo da própria marca. A rotina incluía viagens frequentes, especialmente para São Paulo, o que exigia dedicação integral.

“Durante muitos anos tive duas lojas físicas. Totalizando deu mais ou menos uns 10, 11 anos. Precisava sair todos os dias. […] Eu viajava para comprar, fazia a curadoria de peças… Vendia pela internet, atendia (mesmo tendo vendedoras). Fazia publicações, era modelo, fazia gestão e absolutamente tudo. Eu trabalhava demais. E eu vou falar uma coisa para vocês, não ganhava dinheiro porque não tinha tempo para pensar”, declarou.

Pedido do cantor mudou os planos

De acordo com a empresária, o cantor demonstrou desde cedo desconforto com a rotina intensa dela. Ao relembrar uma conversa específica, contou que estava a caminho de São Paulo quando ouviu do então namorado que a dinâmica poderia comprometer o relacionamento.

“Quando eu comecei a namorar o Eduardo, a primeira coisa que ele disse… a gente começou a namorar e eu tinha que ir para São Paulo para fazer compra para as lojas. Num dia específico, eu estava indo para São Paulo e ele falou: ‘Olha, a gente não vai dar certo se você continuar nessa vida. Você tem que estar disposta a se reinventar. Para que a gente dê certo, você não vai mais poder fazer dessa forma. Não quero uma mulher que tenha que viajar e continuar a correria que você vive'”, relatou.

Ela afirmou que a reação inicial foi de impacto. “Na hora que ele disse isso para mim, meu mundo caiu, desabou. Falei para ele: ‘Minha fonte de renda é essa. Eu tenho as minhas contas para pagar. Não tenho como deixar de fazer isso do dia para noite’. Diferente de alguns homens, ele não falou: ‘Você não vai fazer e se vira por aí’. E ele também não falou: ‘Vou pagar as suas contas’. E nem eu, pela mulher que sou, diria para ele: ‘Olha, tem que pagar meus cartões de crédito’. Eu peguei tudo aquilo que ele disse e adaptei à minha realidade. Fiz do limão uma limonada. Porque ele falou: ‘Você vai ter que trabalhar de dentro de casa'”, completou.

Nova fase profissional e vida a dois

Mariana explicou que a mudança aconteceu gradualmente, conforme percebeu que vivia um novo momento pessoal. “Fui entender que estava em outra vida e em outro relacionamento, com uma pessoa pública, artista, cantor e que vive fora”, disse.

Apesar de ter deixado as lojas físicas, ela reforçou que não abriu mão da autonomia financeira. “Eu sempre falei que não queria depender de homem. Mulher não pode depender de homem, entre aspas. Financeiramente a mulher tem que ter o dinheiro e independência dela. Não me vejo nessa posição”, afirmou.

Casados desde 2023, Mariana e Eduardo administram negócios em conjunto. Segundo ela, participa inclusive da organização da agenda de shows do cantor. Para a rotina doméstica e profissional, o casal conta com seis funcionárias na residência, além de prestadores de serviço.