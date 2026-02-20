Parque da Cidade renovado conquista aprovação do público

Por Augusto Soares

Publicada em 20/02/2026 às 16h06

O sorriso da menina Heloisa Baioco dos Reis diz muito sobre o sentimento dos frequentadores do Parque da Cidade após a revitalização. A pequena aproveita cada cantinho do espaço, mas confessa que o redário é um lugar especial.

“Muito bom. A gente brinca, sai do parquinho e vem se balançar um pouco. Muito legal!”, diz, encantada com a novidade. A alegria de Heloísa e demais frequentadores revela o sentimento de que o Parque não é apenas um lugar para passar o tempo e brincar, mas é como um refúgio para o lazer e momentos especiais com a família e amigos.

É que o Parque da Cidade se tornou mais acolhedor e propício ao lazer, prática de esportes e atividades físicas. Após retirar os enfeites natalinos, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), revitalizou o local, implantou novas estruturas e criou novos ambientes, como jardim sensocial e estrutura de descanso com redes e balanço (redário), entre outras melhorias.

“Todas essas mudanças foram determinadas pelo prefeito Léo Moraes e visam promover mais qualidade de vida à populção, além de oferecer um ambiente mais acessível, seguro e agradável aos frequentadores”, disse o presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Bruno Holanda, responsável pelo parque.

As mudanças também agradaram a dona de casa Rose Baoico, mãe de Heloisa, que agora descansava na rede sem preocupações, enquanto as crianças corriam e se divertiam eaproveitando todo espaço, especialmente o parquinho.

“Eu achei muito legal aqui o espaço para trazer as crianças para brincar, que é muito divertido. Gostei muito da rede. É uma maravilha, bom demais!”, afirmou Rose enquanto aproveitava o redário. Ela acrescentou que enquanto as crianças se divertiam, até deu vontade de tirar um cochilo ali mesmo.

Bruno Holanda disse que o Parque está pronto para receber toda a população de Porto Velho, para receber as famílias no seu momento de lazer. “A única coisa que a gente pede é que cuidem do Parque da Cidade. Não joquem lixo no chão, nós temos lixeiras”.

Ele também solicita aos frequentadores, especialmente os pais, que observem a idade máxima para utilizarem os brinquedos, pois desta forma estarão ajudando a preservar o patrimônio público e garantindo momentos especiais de lazer com os familiares e amigos.

Novidades

A quadra de vôlei também foi revitalizada e agora com novos equipamentos

Entre as melhorias estão a iluminação artesanal noturna, que torna o ambiente mais acolhedor e contemplativo; o Jardim Sensorial (Espaço Acolher), com pergolado, flores e plantas ornamentais, promovendo maior contato com a natureza, especialmente para pessoas neurodivergentes; a quadra de vôlei revitalizada com novos equipamentos; a quadra de espiribol; o espaço contemplativo com tomadas para recarga de celulares e notebooks no coreto superior ao lago; além da oferta de internet gratuita ao público em geral.

O Parque da Cidade está localizado na Av. Calama, bairro Flodoaldo Pontes Pinto, zona Norte de Porto Velho. A Prefeitura reabriu o espaço ao público no último dia 14, sábado. O horário de funcionamento é das 5h às 22h, todos os dias da semana.