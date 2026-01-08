Guarda Civil Municipal segue presente e atuante na região Central da cidade 

Publicada em 08/01/2026 às 14h16
Nesta semana, a GCM intensificou as ações na região central da cidade, especialmente na Praça Municipal Nilo Paulo Balbinot e proximidades, dando continuidade à operação realizada ontem, com foco em inibir a permanência irregular de pessoas em situação de rua e garantir mais segurança para quem utiliza os espaços públicos.
Além da atuação preventiva, as equipes também dialogaram, orientaram a população e reforçaram a importância do cuidado coletivo com os ambientes de convivência, promovendo tranquilidade, organização e respeito.
A presença da GCM vai além da fiscalização, é proteção, proximidade e compromisso com as famílias, crianças, idosos e comerciantes que fazem da nossa cidade um lugar de convivência diária.
Prefeitura de Espigão D’Oeste e Guarda Civil Municipal, trabalhando com firmeza, responsabilidade e humanidade para construir uma cidade mais segura e organizada para todos.
