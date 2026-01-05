EDITAL

Governo do Brasil abre seleção com bolsas para formação de agentes populares de saúde

Edital vai selecionar movimentos sociais para criar 450 turmas em 17 unidades da Federação. Inscrições podem ser feitas até 18 de janeiro e a estimativa é de apoio para até 9 mil estudantes A ação é executada pelo Ministério da Saúde em parceria com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS). A seleção pode beneficiar até 9 mil estudantes. Foto: Nádia Conceição/MS