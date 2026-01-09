Governo de Rondônia amplia investimentos, consolida modernização de serviços e reforça segurança no trânsito

Publicada em 09/01/2026 às 11h05
Mais que números ou obras, entre 2019 e 2025, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO) vivenciou o maior ciclo de modernização da história, consolidando uma mudança de cultura: tornar o trânsito um espaço mais seguro e humano, valorizando os servidores e oferecendo ao cidadão serviços modernos e acessíveis. O governo de Rondônia promoveu a melhoria da infraestrutura das unidades, na atualização tecnológica, e em ações de fiscalização inteligente e programas educativos, sempre com foco na redução de sinistros, na preservação de vidas, na inclusão social e na qualificação das condições de trabalho. Ao todo, foram mais de R$ 102 milhões aplicados nos 52 municípios do estado.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o período representa o fortalecimento da proteção à vida, e com a melhoria dos serviços públicos, garantindo que o trânsito no estado avance com responsabilidade, tecnologia e respeito ao cidadão. “Com tecnologia inovadora, serviços digitais, educação permanente e investimentos estruturais, o governo de Rondônia tornou os serviços viários mais eficientes, mais próximo do cidadão e mais preparado para salvar vidas no trânsito”, ressaltou.
CONSTRUÇÕES E REFORMAS
Por meio da Diretoria de Engenharia Civil e Patrimônio e da Diretoria Executiva, o governo de Rondônia construiu, reformou e ampliou Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans) de todo o estado, criando ambientes mais dignos e funcionais para servidores e usuários.
A unidade de Guajará-Mirim foi reformada e ampliada em 2025, com investimento de R$ 1,5 milhão, tornando-se referência em modernidade e, sendo considerada uma agência de padrão prime (excelência). Em Alta Floresta d’Oeste foi construída uma nova Ciretran, entregue em 2023, com aporte de R$ 1,8 milhão. Costa Marques também recebeu uma sede totalmente nova, orçada em R$ 1,6 milhão. Ao todo, cerca de R$ 8 milhões foram destinados às obras de melhorias nas Ciretrans.
MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
O investimento contínuo na aquisição de mobiliários, equipamentos e veículos elevou a qualidade do atendimento nas Ciretrans e Postos de Atendimento, proporcionando mais conforto aos servidores e aprimorando os serviços ao público. Investimentos anuais:
2019: R$ 3.420.828,57;
2020: R$ 3.809.124,97;
2021: R$ 1.410.615,67;
2022: R$ 10.023.789,60;
2023: R$ 16.139.141,10;
2024: R$ 29.614.417,51;
2025 (até agosto): R$ 573.776,77.
Principais convênios de sinalização realizados pelo Detran-RO nos municípios, em Ariquemes R$ 613.730,19 em 2019 e mais R$ 5,5 milhões em 2025; Jaru R$ 3,3 milhões em 2025; Cerejeiras R$ 1,8 milhão em 2024; Seringueiras R$ 1,4 milhão em 2024; São Miguel do Guaporé R$ 1,3 milhão em 2024; Porto Velho R$ 7,1 milhões em 2022; Ji-Paraná R$ 7,5 milhões em 2022; Rolim de Moura R$ 1,1 milhão em 2022; Guajará-Mirim R$ 823 mil em 2022; Pimenta Bueno R$ 800 mil em 2021.
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO
A Escola Pública de Trânsito (EPT) tornou-se um dos pilares da gestão, com mais de 4 milhões de atendimentos em sete anos, consolidando um trabalho contínuo de conscientização que alcançou motoristas, motociclistas, pedestres e estudantes.
Campanhas escolares, ações educativas, distribuição de materiais informativos, blitzes, palestras e programas temáticos contribuíram para mudanças de comportamento. Em 2024, esse esforço resultou em redução de 11% nos sinistros sem vítimas fatais. Com o apoio da Diretoria de Fiscalização, o Detran-RO alcançou o primeiro lugar nacional no Maio Amarelo 2025, realizando mais de mil ações durante o mês.
Através da Coordenadoria de Formação e Aperfeiçoamento (Cofap), o Detran-RO realizou constantes cursos de formação e atualização voltados à Educação de Trânsito. De 2022 a 2025, foram mais de 33 mil atendimentos realizados entre os diversos cursos ofertados.
FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA
Entre 2019 e 2025, a Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito (DTFAT) passou por modernização. Operações tradicionais, como a Lei Seca foram reforçadas com novas operações que contribuíram para a queda de sinistros e óbitos. A tecnologia de Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) permitiu identificar veículos irregulares com mais precisão e segurança. A partir de 2022, o etilômetro Alcolizer LE5 (bafômetro) proporcionou resultados mais rápidos e confiáveis. A autuação eletrônica, consolidada durante a gestão, substituiu definitivamente o papel, garantindo agilidade, transparência e integridade aos registros.
INCLUSÃO, CIDADANIA E ACESSIBILIDADE
Em 2025, dois programas inéditos ampliaram a inclusão no trânsito de Rondônia:
A CNH Social, lançada através da Diretoria Técnica de Habilitação (DTH), ofertou 1.500 vagas para pessoas de baixa renda conquistarem a primeira habilitação.
O programa CNH Sem Barreiras ampliou o acesso para pessoas com deficiência física, com veículos adaptados às autoescolas, e o software Ledor Digital auxiliou candidatos com dislexia e TDAH nas provas. Também foram estabelecidos novos honorários médicos, promovendo mais equidade no processo de habilitação.
CNH Social foi lançada pela primeira vez em Rondônia e teve alta procura em todos os municípios
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS
No âmbito de inovações tecnológicas, destaca-se o desenvolvimento da plataforma web para realização de leilão na modalidade on-line, uma vez que até o ano de 2020, os leilões eram na modalidade presencial. Por meio da Diretoria Técnica de Veículos (DTV), o Detran-RO realizou 49 leilões entre 2019 e 2025, destinando corretamente mais de 45 mil veículos e arrecadando mais de R$ 61 milhões.
Em 2025, foi lançado o Emplacamento Digital, permitindo ao cidadão realizar todo o processo de primeiro emplacamento sem ir a uma unidade física.Outro avanço foi o Veículo Empresa, ferramenta criada para facilitar a gestão de frotas de empresas e órgãos públicos, permitindo consultas e emissão de documentos totalmente online. Ademais, o Detran-RO passou a disponibilizar de modo online uma consulta pública de Veículo Escolar, propiciando à população verificar se o veículo está apto a exercer a atividade de transporte escolar.
SERVIÇOS DIGITAIS
A modernização do Detran-RO também significou desburocratizar serviços. A partir de 2020, a Central de Serviços Online passou a disponibilizar consultas, certidões, acompanhamento processual, segunda via da CNH, renovação de exames, PID, consulta de vistoria, defesa de multas e outros serviços — tudo sem filas, sem papel e sem deslocamento. As mudanças trouxeram benefícios tanto aos cidadãos quanto aos servidores, que passaram a trabalhar com sistemas integrados e processos mais seguros e organizados.
Segundo o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, “o trabalho realizado nesses anos mostra que investir em tecnologia, infraestrutura e pessoas é o caminho para oferecer serviços mais eficientes e garantir um trânsito mais humano e seguro para todos os rondonienses”, destacou.
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR
A transformação do órgão só foi possível graças ao reconhecimento dos servidores. A Lei nº 6.143/2025 garantiu reenquadramento, reajustes e progressões para 490 profissionais. Cursos de capacitação foram promovidos regularmente e a criação da Academia de Formação e Especialização de Agentes de Segurança Viária (AcadeVia), em 2025, inaugurou uma nova etapa na formação de agentes de trânsito. Em seu primeiro ano, 600 servidores participaram da formação.
ARRECADAÇÃO
Durante o período, o Detran-RO repassou R$ 477 milhões ao estado, provenientes de taxas veiculares obrigatórias, valores que fortalecem áreas essenciais, como a saúde pública, impactando positivamente toda a sociedade.
